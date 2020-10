Kindia/Le PM inaugure la place des martyrs et charge les opposants : ‘’ils sont si limités…’’

Le Premier ministre guinéen et directeur national de la campagne présidentielle du RPG arc-en- ciel, Dr Ibrahima Kassory Fofana était ce samedi dans la commune urbaine de Kindia. Devant une population fortement mobilisée, le locataire du palais de la Colombe a d’abord inauguré certaines infrastructures au centre-ville avant de rallier le vieux stade Fodé Fissa de Kindia où il s’est adressé aux militants et sympathisants du parti au pouvoir. Dans son discours, le chef du gouvernement a chargé ses adversaires.

La visite du directeur national de la campagne présidentielle du RPG arc-en –ciel a débuté par l’inauguration de la place des martyrs construite dans le cadre de la fête tournante de l’indépendance de la république de Guinée. Arrivé au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia où une foule en liesse l’attendait impatiemment, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana a tout d’abord défendu les acquis du président candidat Alpha Condé avant de s’attaquer à ses adversaires qu’il qualifie être de mauvaise foi.

« Populations de Kindia, je suis très content de cette mobilisation forte. Ceux qui disent dans leurs discours de campagne que le président Alpha Condé n’a rien fait dans ce pays, je viens d’inaugurer ici à Kindia des bâtiments administratifs qui sont des plus beaux de la république. Est-ce qu’il y a une seule sous-préfecture à Kindia qui n’a pas la touche Alpha Condé en infrastructure sociale ? Qu’on me dise qu’il y a une seule sous-préfecture où Alpha Condé n’a pas fait une école, un centre de santé, une maison des jeunes ou encore une route. La réalité est tout juste en face. Ils sont si limités que le message de campagne est de dire voilà la Guinée, il n’y a pas de routes et pourtant la route Coyah-Dabola est en état de construction et nous aurons la plus belle route dans la sous-région quand cela sera fini. Ils sont en train de casser les montagnes pour que la forme sinusoïdale du cours des routes ici puisse être rectiligne. Ce n’est pas un travail aisé, est-ce que le temps que cela prend est la raison de dire qu’on n’a pas de route. C’est de la mauvaise foi » dit le Premier ministre

Poursuivant son discours, le premier ministre a invité la population de Kindia à faire un choix judicieux. Pour lui, il y a deux choix à faire le 18 octobre 2020.

« Citoyens de Kindia, je le dis avec force, le vote du 18 octobre est un vote décisif, entre autres considérations. C’est le vote du choix pour une Guinée unie ou le choix pour une Guinée qualifiée d’ethnocentrisme, de clan qui diviserait la Guinée. Ceux qui font de la division et de la violence leurs armes pour parvenir au pouvoir auront leur réponse le 18 octobre. Peuple de Guinée dans son unité rejette cela. Je vous demande, populations de Kindia, la meilleure réponse pour ceux qui divisent la Guinée et les Guinéens, pour ceux qui font la promotion du clanisme dans ce pays. Leur réponse, c’est un vote écrasant le 18 octobre en faveur du président Alpha Condé », a martelé le directeur national de la campagne présidentielle du professeur Alpha Condé.

A noter qu’aucun incident n’a été enregistré.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

