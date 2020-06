Kindia. Le premier journaliste atteint de Covid-19 parle : ‘’pour le manger, les patients sont rois au CREMS de Pastoria’’

« La Guinée est une appartenance commune! Nous avons tous le devoir de la protéger et nous protéger aussi. Depuis la déclaration de cette pandémie dans le monde, ce sont des milliers de morts qui sont enregistrés dans divers pays. Même notre chère Guinée a perdu certains de ses fils, d’autres ont été sauvés de la pandémie grâce au dynamisme et l’expertise de nos personnels de santé. L’existence de la pandémie en Guinée est une réalité. Une réalité dont je suis victime journaliste alité au CREMS de Pastoria ici à Kindia. Vu les dégâts causés dans le monde par la COVID-19, je me suis donné le double devoir d’aller me faire dépister pour ma part de contribution pour l’éradication de la pandémie. Puis j’ai été déclaré positif. Dieu merci!

Aujourd’hui, je suis alité à Pastoria où nous sommes bien traités par un personnel soignant de haut niveau. De nos jours, la ville de Kindia où j’ai contracté le virus est fortement frappée par la pandémie. Et l’unique solution pour finir avec ce virus est d’aller se faire dépister volontairement pour connaître son état de santé. Cette noble action consiste à se sauver et sauver des vies parentales et d’autrui. Nous étions malades avant que nous ne soyons hospitalisés au CREMS. Mais aujourd’hui, Dieu merci, nous sommes en bonne santé par rapport à ceux qui refusent d’aller se faire dépister.

Cette pandémie est loin d’être de la politique. Ceux qui disent que Coronavirus n’est pas une réalité se trompent. Cependant, la place d’une personne malade c’est à l’hôpital. L’hôpital n’est pas une boucherie où on tue les gens mais plutôt où on les soigne. A préciser que le CREMS de Kindia regorge un personnel vraiment dynamique mais aussi prêt à sauver des vies car il a sauvé beaucoup depuis le début de cette pandémie. Un personnel comme celui du CREMS de Pastoria constitue une fierté pour la Guinée et les Guinéens. Les dispositions pour satisfaire les patients sont rassurantes. Les produits utilisés sont efficaces pour mettre terme à la pandémie.

En outre, chers frères et sœurs, méfions-nous des fausses informations qui dénigrent nos médecins en cette période de crise sanitaire. Ils sont bien outillés pour sauver la vie des Guinéens contre cette pandémie. Les rumeurs ont voulu nous mettre en mal avec le personnel vraiment dynamique et disponible pour nous patients alités au CREMS de Pastoria.

En ce mercredi 3 juin 2020 plus d’une cinquantaine de personnes sont aujourd’hui alitées au CREMS à cause de cette maladie et reçoivent des soins de qualité. La vérité est que le personnel du CREMS Kindia est disponible et nous donne de l’espoir sans cesse de retrouver un jour nos familles en bonne santé. Pour le manger, les patients sont rois car le coordinateur régional du FNDC Kindia, Kémo Mali Fofana sorti guéri du centre où il a fait un bon séjour dans le confort est témoin. Nous sommes vraiment en de bonnes mains. Et nous serons vraiment guéris s’il plaît à Dieu.

Je ne saurai terminer sans inviter une fois encore tous les Guinéens d’aller se faire dépister volontairement contre la COVID-19 pour la prospérité de notre Guinée et nous Guinéens.

Merci au CREMS de Pastoria pour l’expertise et la douceur de Madame Héléna, cheffe dudit CREMS. »

Joseph Bangoura, journaliste à Radio Kaniazik et Guinée7.com, depuis Pastoria