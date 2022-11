Kindia. Le condamné retrouvé dans un hôtel avoue : « dès que jai vu ma copine, j’ai eu l’envie… »

Après avoir purgé 10 ans de ses 20 ans de réclusion criminelle pour détention illégale d’armes de guerre, Laye Diabaté, arrêté la semaine dernière dans un hôtel a comparu ce lundi 7 octobre 2022 devant le tribunal de première instance de Kindia.

Interrogé sur sa présence à cet hôtel, ce condamné de 20 ans de réclusion criminelle a avoué.

« Nous sommes sortis pour l’hôpital et après nous nous sommes dirigés à l’hôtel pour récupérer mon médicament traditionnel. Et par après ma copine m’a appelé, je lui ai dit de venir me trouver à l’hôtel. Dès qu’elle est venue, après quelques discussions d’au moins 2 minutes, j’ai eu d’envie d’elle et ça c’est normal parce que j’ai duré dans la prison et nous sommes partis… », explique-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

