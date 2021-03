Kindia : le procès de l’ex-recteur renvoyé au parquet de Conakry

Prevu ce mardi, 2 mars 2021, le procès opposant Aboubacar Deen Souaré à l’ancien recteur de ladite institution, Dr Jacques Kourouma n’a pas eu lieu aujourd’hui. Le dossier a été une fois renvoyé au niveau du parquet de Conakry pour ”des formalités.”

Pour Dr Jacques Kourouma, c’est un dossier qui n’a ni tête, ni queue. Renvoyé le mois dernier pour ce mardi, ce process qui devrait situer l’ex-recteur de l’université de Kindia accusé pour faux et usage de faux et usurpation sur son sort n’a pas eu lieu ce matin.

Me Thierno Souleymane Diallo avocat du plaignant, Aboubacar Deen Souaré indique les raisons de ce renvoi. ‘’Le problem, c’est que la Cour d’appel n’avait pas accompli des formalités qui sont nécessaires à savoir la signification de l’arrêt qui renvoi Jacques Kourouma ici pour faux usage faux et usurpation de titre. A l’occurrence, le dossier va retourner à la cour d’appel et les formalités vont être accomplies c’est-à-dire la signification de l’arrêt à toutes les parties et le dossier va revenir ici pour être jugé. Nous sommes confiants que ce dossier sera jugé et plus jamais aucune personne ne va pretender avoir un doctorat pour diriger une université et signer des documents sans en avoir les titres”, a- t-il indiqué.

Pour sa part, le mis en cause, Dr Jacques Kourouma qualifie le dossier de ni tête, ni queue. Pour lui, l’élément président par le conseil d’Aboubacar Deen Souaré est dépourvue de textes juridiques. ‘’On n’est toujours là pour ce fameux dossier qui n’a ni tête, ni queue. La juridiction sit que se sont des textes de lois. L’argument juridique que le conseil d’Aboubacar Deen Souaré a développé n’a aucun texte d’appui. On a relevé toutes les nullités et le parquet vient de nous accorder ce droit. C’est pourquoi, on a renvoyé le dossier de nouveau au parquet de Conakry pour que ça revienne’’, dit-il.

Poursuivant son intervention, l’ex6recteur dénonce l’implication du Me Thierno Souleymane Diallo. C’est un avocat de l’UFDG qu’on a accordé à Aboubacar Deen Souaré pour déstabiliser certains cadres du pays explique Dr Jacques Kourouma.

‘’Ceux qui sont derrière cette affaire, je me suis tue longtemps, il faut qu’on les voit un jour parce que la République, ce n’est ça. On a accordé un avocat de l’UFDG à Deen Souaré pour déstabiliser certains cadres. On le voit avec le dossier Zenab Nabaya, on le voit dans le dossier de Mr Kourouma, on a pris des experts qui certifient les diplômes. Il faut qu’ils le prouvent un jour. J’attends le dénouement et la vérité triomphera’’, a dit l’ex-recteur de l’université de Kindia.

Pour le moment, aucune date n’a été indiquée pour la tenue de ce procès qui dure de plus d’un an.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

