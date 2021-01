Kindia : le PRSCS renforce la mobilité des agents vaccinateurs des 52 centres de santé de la région administrative

Le Directeur de cabinet de la région administrative de Kindia, Doma Traoré, accompagné du Directeur régional de la Santé, Dr Fakrou Dansoko a, récemment procédé à la remise officielle des motos aux agents vaccinateurs des 52 centres de santé de sa circonscription, dans le cadre de l’appui du Projet de renforcement des services et capacités sanitaires (PRSCS).

Au cours de la cérémonie de remise, on y notait également la présence de la Spécialiste des passations de marchés de l’UGP, Mme Souadou Barry, des directeurs préfectoraux de la Santé des cinq préfectures de ladite région, du responsable technique régional de l’UGP de la région, Dr Mamadou Mairie Diallo ainsi que certains chefs de centre de santé.

Ces engins, des motos de type Yamaha 100 AG avec tous les accessoires, devront servir à appuyer les activités liées à la vaccination dans les 52 centres de santé que compte la région administrative de Kindia ; une manière de venir à bout de toutes les maladies évitables par la vaccination.

A la remise, le Directeur de cabinet et le DRS ont tout d’abord remercié le PRSCS ainsi que la Banque mondiale pour cet appui avant d’inviter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ces engins pour le bien-être des populations.

A rappeler que le PRSCS repose sur quatre (4) composantes complémentaires qui sont: le renforcement l’offre de services de la santé reproductive, maternelle , néonatale et infantile (SRMNI) de district dans les régions cibles ; le renforcement de la demande de services de SRMNI de district dans les régions cibles ; le renforcement de la capacité de financement de la santé en vue d’une réforme à long terme ; et, le renforcement de la capacité de gestion, de mise en œuvre et de coordination des projets.

Jean Pierre OUENDENO

Spécialiste en Communication/UGP/MS/BM