Kindia : le recteur de l’université donne le coup d’envoi d’un tournoi de football

Un tournoi doté du trophée professeur Daniel Lamah, recteur de l’université de Kindia a débuté le mardi, 6 octobre dernier, dans la commune urbaine de Kindia. Ce tournoi qui mettra en lice 16 équipes des différents quartiers de la ville est l’initiative du mouvement ‘’JAC 518’’ du RPG Arc-en-ciel.

L’objectif est de renforcer l’union entre les jeunes de Kindia et montrer aux citoyens pourquoi et comment voter pour le président Alpha Condé, candidat à la présidentielle 2020.

C’est au stade municipal de la Gare (un quartier de la commune urbaine) que le recteur de l’université de Kindia accompagné par ses collègues a donné le coup d’envoi de la première journée de cette compétition, avant de livrer un message poignant aux citoyens massivement réunis.

“J’ai des impressions de très grande satisfaction. Le sport est une activité collective mais à travers cette activité, on cultive la paix. Cette initiative de la jeunesse m’a très touché et très heureusement, l’ensemble de mes collègues m’ont accompagné pour venir répondre à cette invitation. Nous sommes très heureux. En outre, notre pays la Guinée est riche, on est scandale géologique et un scandale agricole. Mais il faut qu’on soit aussi un scandale humain. Le scandale humain, c’est un potentiel dont le développement va permettre l’émergence de notre pays. Et pour ça, nous avons besoin que des gens aient un cœur de paix, un cœur de travail et un cœur de partage. On en a besoin d’autant plus que nous sommes spécialement dans une période électorale souvent très mouvementée de violences. Aujourd’hui, on a besoin plus que jamais de la paix pour avancer et on besoin la jeunesse et de la contribution de la jeunesse à relever ce défi’’, dit-il.

Cette compétition durera pour 12 jours et tous les membres du mouvement JAC 518 vont sensibiliser les citoyens de Kindia à aller retirer leurs cartes d’électeurs afin de donner une victoire à leur candidat dès le soir du 18 octobre 2020.

‘’Nous avons organisé ce tournoi pour permettre aux jeunes de Kindia de cultiver la paix en premier lieu, mais aussi de pouvoir expliquer aux citoyens comment voter et pourquoi voter pour le président Alpha Condé. L’initiative, c’est de permettre au président Alpha de sortir vainqueur le soir du 18 octobre. Et c’est une initiative du président de 518, Mohamed Lamine Traoré qui coordonne toutes nos activités du côté de Conakry’’ a expliqué Alseny Duplex Sylla, l’un des initiateurs.

Au compte de cette première journée, le quartier Wondy a eu son ticket de qualification face à l’équipe du quartier Abattoir lors des séances de tirs au but après un match fermé 0 but partout dans le temps réglementaire.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10