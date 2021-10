Kindia : le secrétaire général de Gangan FC rectifie le tir après une sortie « ratée » de son président

Le président de Gangan Football Club qui évolue en ligue 2 du championnat guinéen n’a pas mâché ses mots à l’égard des anciens joueurs de l’équipe pour expliquer la contre-performance de sa formation. Elhadj Banfa Diaby explique les mauvais résultats de Gangan FC par la présence sans incidence de certains anciens joueurs qui ont passé selon lui, 10 ans au sein de l’effectif Kindianais. Ce lundi 18 octobre 2021, le secrétaire général de cette formation de Kindia a tenté d’éteindre le feu mis par son président.

Selon Kèkouta Gnabaly, les joueurs qui ont passé tant d’années avec l’équipe seront récompensés par la plus belle manière.

C’est dans l’émission le matin des sports sur Kaniazik FM que le secrétaire général de l’équipe fanion de Kindia est revenu sur cette sortie du président Banfa Diaby jugée « ratée » par plusieurs observateurs du football.

Kèkouta Gnabaly s’est excuse, avant d’ajouter : ‘’moi je n’étais pas au courant. C’est le président même qui m’a appelé en me disant que les journalistes l’ont acculé cette semaine à cause des anciens joueurs de Gangan FC. Et finalement, il s’est exprimé . Ce qui est clair, c’est que chaque joueur qui qu’il soit a une manière ou une autre apporté positivement à l’émancipation de Gangan FC. C’est vrai que les résultats ne sont pas satisfaisants dans ces dernières années et cela ne veut pas dire que ce sont les anciens joueurs qui sont responsables. Je présente mes excuses à tous ces joueurs qui se sont sentis touchés par ces propos. En plus, il faut donner la chance aux jeunes joueurs aussi, dans les jours à venir, nous comptons même organiser une grande cérémonie pour remercier dans les règles de l’art, ces athlètes en leur donnant des satisfécits pour leur détermination durant toutes ces années’’, dit-il

A quelques jours du démarrage du championnat guinéen prévu le 31 octobre prochain, le Gangan FC de Kindia intensifie ses entraînements. Ce lundi, les dirigeants ont fait liste de 35 joueurs présélectionnés qui s’entraîneront dans les jours à venir avec les licenciés.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10