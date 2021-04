Kindia : le sous-préfet de Kolentè annonce des mesures après une attaque des coupeurs de route

Les attaques perpétrées ces derniers mois par les coupeurs de route sur la route nationale Kindia- Linsan inquiètent les élus locaux de la sous-préfecture de Kolenté, située à 27 kilomètres de la commune urbaine de Kindia. Ce samedi 10 avril 2021, le sous-préfet de cette localité a annoncé certaines mesures prises par les services de sécurité. Pour Alseny Savané, les activités de patrouille sont en cours sur l’axe Kindia- Linsan.

Plusieurs voitures de transport commun ont été attaquées par des hommes armés sur la route Kindia- Linsan. Pour mettre un terme à ce phénomène qui prend de l’ampleur sur nos différentes routes nationales, les autorités de Kolenté ont fait des rapports et un mécanisme de veille a été mis en place par les services de sécurité. “Nous avons été informés à plusieurs reprises sur l’action des coupeurs de route, puisque c’est les coupeurs de route qui vont par endroits, ils profitent du mauvais état de la route pour faire leur sale besogne. Donc, nous avons fait des rapports, informé les services de sécurité qui sont à pied-d’œuvre. Ils font des activités de patrouille à ce moment là pour vraiment éradiquer le phénomène. Et, à des endroits, certains coupeurs de route ont été appréhendés et d’autres ont été anéantis par nos citoyens mêmes. C’est quelque chose qui avait pris de l’ampleur mais aujourd’hui les services de sécurité et de défense ont pris des dispositions pour y mettre fin”, dit-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10