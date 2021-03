Kindia : les autorités annoncent le début du déguerpissement des emprises des voiries

Les opérations de déguerpissement des voiries urbaines se poursuivent en Guinée. Après le grand Conakry et certaines préfectures du pays, c’est le tour de la ville de Kindia. Selon les autorités régionales, préfectorales et communales, les constructions faites sur des voiries urbaines seront dégagées dès la semaine prochaine.

C’est au cours d’une rencontre tenue jeudi, 18 mars 2021 à la mairie que les autorités ont donné cette information. C’est pour prévenir les occupants des domaines de l’Etat et ceux qui encombrent les voiries urbaines que les autorités de Kindia continuent à échanger.

La reunion de ce jeudi, 18 mars 2021 en présence de plusieurs élus locaux notamment, les chefs des différents quartiers de Kindia. Présent à la rencontre, le préfet de Kindia s’est exprimé en ces termes :

“D’abord, il s’agit de venir réfléchir ensemble pour tous ceux qui occupent les parcelles d’autorités à commencer par la mairie, la préfecture, les conseillers, les chefs des quartiers pour que nous arrivions à partir des occupations anarchiques des routes. Que ça soit sur la route nationale, sur les voiries qui sont dans les quartiers afin de faire une prise de conscience par rapport à la responsabilité qui doit être assumée par nous qui occupons les parcelles d’autorités. A l’image de ce que nous voyons à Conakry. Donc il s’agit de se prémunir, identifier d’ abord ,marquer toutes les installations qui sont illicites qui sont dans les emprises des routes. Et l’information doivent être faites par les radios, les personnes interposées pour que chaque guinéen à Kindia puisse comprendre la nécessité d’ aller au déguerpissement pour que nous soyons en aisance de circuler librement sur les voiries urbaines et sur les routes nationales . Nous avons mis en place une commission de sensibilisation . Les conseillers et les chefs de quartiers font partir y compris les médias de proximité pour cette sensibilisation. On ne le fait pour le Maire, pour le préfet,, pour la gouverneure encore pour le président de la République. C’est pour être dans le cadre de vie amélioré. Une commission technique d’ identification et de marquage appuyée par des hommes en uniforme’’, dit le préfet, Elhadj N’Fanssoumane Touré.

Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Kindia a parlé du respect strict de la loi. Pour Elhadj Mamadouba, c’est une obligation. Le territoire appartient à l’Etat.

‘’Nous avons tenu cette réunion à propos des emprises de la rue comme à Conakry , à Coyah, à Dubréka et Boké. C’est le tour de Kindia qui est arrivé. Lors de cette rencontre nous nous sommes dit d’accord sur le respect de la loi . C’est une obligation . Le territoire appartient à l’Etat. Donc partout où la loi n’autorise pas nous mettrons une croix. Et si on met une croix ce n’est pas une guerre. Il n’y a d’ histoire pour ça. C’est un ordre. Les quartiers sont concernés, tous les coins , partout où la route passe. Le déguerpissement commence la semaine prochaine. Il ne faut pas que les gens soient surpris. Donc je lance un appel à tous les concessionnaires, à toutes les confessions religieuses et à tous les citoyens de kindia au respect de stricte application de cette opération de déguerpissement. La décision de l’Etat est irrévocable.Quand on dit quitter le trottoir c’est dans l’intérêt de tout le monde’’, dit-il.

Reste à savoir comment ce processus de déguerpissement va se dérouler dans une ville où les voiries urbaines sont occupées il y a de cela des années par les citoyens. Aujourd’hui, les autorités continuent de multiplier la sensibilisation.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

