Kindia : les autorités haussent le ton pour le respect strict des mesures sanitaires contre la Covid-19

Une réunion de concertation des autorités locales a eu lieu ce jeudi, 4 juin 2020 dans le bloc administratif de la préfecture de Kindia. Au cours de cette rencontre, les autorités se sont largement attelées sur le respect des mesures sanitaires très relâché par les citoyens de la ville des agrumes.

C’est une réunion qui a regroupé, les autorités préfectorales, communales, sanitaires et les services de défense et de sécurité. Le préfet de Kindia, N’fansoumane Touré qui a présidé la cérémonie s’est exprimé en ces termes :

‘’La Covid-19 est une réalité et elle existe aujourd’hui dans notre région. Il y a certains de nos concitoyens ont souffert et continuent de souffrir des impacts de ce virus maudit. Mais il est aisé de constater aujourd’hui, chacun à sa façon de voir dans nos différentes communautés que ça soit dans les rues où les marchés, il y a un délaissement par rapport au respect des ces consignes qui sont édictées par Monsieur le Président de la République, par le gouvernement, par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). Donc il est opportun que nous soyons dans cette salle pour échanger sur ces préoccupations pour que nous puissions voir dans le futur qu’est ce qu’il y’a lieu de faire pour que ceux qui ne sont atteints par la Covid-19 ne soient pas atteints à travers les mesures qui édictées, les mesures barrières, le respect scrupuleux de ces mesures sanitaires’’, dit le préfet de Kindia.

Présent à la cérémonie, le maire de commune urbaine de Kindia a invité les citoyens à un respect strict des mesures sanitaires.

‘’On voit ce qui est fait et ce qui reste à faire. On parle de Kindia, classé en deuxième position après Conakry pourquoi ? Nous, ça nous fait honte quand ont entend des chiffres comme ça, on n’est gene. Kindia et sa population nous a été confiés et il fait reconnaître que nous avons été suffisamment outillé en matière de protection mais jusqu’ici les cas progressent. Aujourd’hui, nous nous approchons à la centaine des malades hospitalisés au CREMS. Il faut que chacun se sente concerner face à cette situation. La réflexion n’est pas longue, il s’agit de lutter ardemment contre cette pandémie dans 60 jours pour que ça soit complètement enrayer. Les récalcitrants là on va aller de la sanction aux pénalités. Nous avons distribué tout ce qu’on a reçu en matière d’équipements, je ne vois pas pourquoi les gens s’entêtent . Il faut que ça s’arrête. Je propose qu’on fasse une guerre à outrance contre la population récalcitrante pour que le port de masque et le lavage des mains soient obligatoire dans toutes les concessions’’ , a-t-il martelé.

Au total? 428 prélèvements ont été effectué à Kindia dont 52 cas confirmés positifs. 13 sont sortis guéris. Pour le moment le CREMS n’a enrégistré aucun cas de décès selon les autorités sanitaires. Cependant, 6 décès communautaires ont été notifiés.

Quant aux contacts 364 personnes sont sous surveillance sanitaire et 437 sont sorties du suivi.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10