Kindia: les bébés siamois de Mabinty décédés en cours de route

On vous annonçait la naissance d’un triplé dont deux siamois hier lundi 25 octobre 2021 à l’hôpital régional de Kindia par une femme du nom de Mabinty Sylla. Les deux sœurs siamoises de ce triplé viennent de trouver la mort en cours de route pour la capitale Conakry où elles devraient bénéficier d’une prise en charge. L’information vient d’être donnée par le corps médical en charge de ces enfants. C’est en cours de route précisément à Labota que ces deux sœurs qui sont nées collées ont rendu l’âme.

Docteur Amadou Doumbouya chargé des bébés de faible poids de naissance à l’hôpital régional de Kindia explique les circonstances de leurs décès : « tous les trois enfants étaient dans un mauvais état et surtout les deux sœurs siamoises. On les a réanimés puis on a essayé de les stabiliser afin de les transporter pour Conakry pour une meilleure prise en charge , mais malheureusement en cours de route vers Labota avec les contrôles on a constaté qu’il n’ya plus de signe de vie. Donc on était obligés de se retourner avec les enfants et leur remettre aux parents . »

Pour l’heure, seul le garçon et sa mère se trouvent à l’hôpital régional de Kindia pour des soins.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10