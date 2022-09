Kindia : les cadres du FDSI à l’école de la gestion axée sur les résultats (GAR) et la refondation de l’Etat

Un atelier de formation des cadres du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) à la gestion axée sur les résultats (GAR) et la Refondation de l’Etat a débuté mardi, 28 septembre 2022, dans la commune urbaine de Kindia. Cette session de formation se tient sous la présidence du ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables.



Ils sont au total 50 cadres participants constitués de directeurs techniques, régionaux, préfectoraux et communaux, et des responsables de service de la direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) qui bénéficient de ce renforcement des capacités manageriales et opérationnelles.

Dans son discours d’ouverture, madame Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables s’est dite heureuse de voir la nouvelle vision du département comprise par l’équipe managériale du FDSI.

« […] Chers cadres du développement social et de l’Indigence, notre ambition affichée ici, est que vous les responsables du FSDI au niveau des différentes échelles de la hiérarchie, vous puissiez adopter un nouveau comportement en adoptant de nouvelles mentalités et habitudes et être capables de traduire en actes concrets les valeurs et principes du CNRD. Conformément à la feuille de route du Gouvernement, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a inscrit dans ma lettre de mission avec assez de clarté et d’insistance, la question du système de protection sociale et efficace pour atténuer les multiples privations des couches vulnérables. C’est pourquoi, mon département marque la rupture avec les vielles pratiques afin d’apporter d’abord le service fait de proximité au bénéficiaires directs que sont les enfants, les femmes et les vulnérables à travers la prévention et la réponse. Par la suite, redorer qualitativement l’image du département par la pertinence l’efficacité et l’efficience des interventions. Je suis heureuse de constater que cette nouvelle vision du département est parfaitement comprise par l’équipe managériale du fonds de développement social et de l’Indigence, comme en témoigne les résultats palpables déjà obtenus sur le terrain. L’atelier qui commence aujourd’hui, ambitionne donc de vous faire acquérir des fondamentaux afin de fournir des nouvelles réponses aux multiples privations dont souffrent nos principales cibles », a dit Madame Aïcha Nanette Conté.

Pour sa part, le directeur général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) satisfait de la tenue de ladite session de formation à expliqué les deux thématiques.

« Nous constatons depuis notre arrivée à la tête du FDSI, que les cadres manifestent un intérêt considérablement accru pour une gestion rationnelle de leurs services. Ainsi cette formation, s’inscrit dans cette logique et ce, conformément à la lettre de mission de monsieur le premier ministre adressée à notre département. Le thème de cette formation » la gestion axée sur les résultats et la refondation de l’Etat » illustre les nombreuses actions par lesquelles, le gouvernement à travers notre département entend contribuer au renforcement de la gestion administrative des services dans notre pays. L’organisation de cette formation repond donc à un double impératif : celui de renforcer périodiquement les compétences des cadres de la direction du FDSI et de favoriser des échanges d’expériences entres nos différents cadres.[…] Notre objectif majeur est non seulement de renforcer vos capacités (ndlr.. les participants) en techniques fondamentales de gestion axée sur les résultats mais aussi de les appliquer pendant l’exercice de vos fonctions et de vous doter des moyens et ressources nécessaires pour les traduire en réalité. J’espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici et de faire la différence entre la rigueur et la méchanceté au travail. […] En ce qui concerne le thème, le thème de » la refondation de l’Etat « , il faut dire que, si ce thème constitue pour les uns , un complément d’information, pour les autres, il s’agira bien de véritables connaissances à saisir pour l’intégrer dans la gestion actuelle des affaires de notre pays », souligne Lansana Diawara.

Cette formation des cadres du Fonds de Développement Social et de l’Indigence prendra fin ce vendredi 30 septembre 2022.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

