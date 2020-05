Kindia : les citoyens envahissent la Mairie pour réclamer le retour de Cheick Taliby 

Certains citoyens de la ville de Manga Kindi Camara se sont retrouvés ce mercredi 13 mai 2020 à la mairie pour demander le retour de Dr Cheick Taliby Sylla limogé la veille, par décret présidentiel à la tête du Ministère de l’Energie. Ces citoyens demandent au Président Alpha Condé, de revenir sur sa décision pour le bien de Kindia et celui du parti, le RPG arc-en-ciel.

C’est un mouvement composé des responsables de quartiers et districts, des représentants des jeunes, des femmes et de certains groupements associatifs. Interrogé sur le motif de la mobilisation, le coordinateur du mouvement des jeunes visionnaires de Kindia, Aboubacar Diané répond :

« L’objectif principal de cette rencontre ce matin à la mairie, c’est de lancer un message au Président de la République par rapport à l’acte qu’il a pris hier en limogeant notre père, notre ministre, Dr Cheick Taliby Sylla à la tête du Ministère de l’énergie. On n’est pas du tout content par rapport à ce décret parce que si on parle du délestage c’est qu’il y’a le courant. Avant 2010 nous savons comment la Guinée était et qui a sauvé le pays sur le plan énergie. Le deuxième mandat d’Alpha Condé, c’est grâce à Dr Cheick Taliby Sylla avec l’avènement de Kaléta. C’est parce que le monde entier est en crise aujourd’hui, c’est pas la Guinée seulement d’où ces problèmes. Donc nous demandons au Président Alpha Condé de revoir la situation, il est le père de la nation. S’il faut revenir sur sa décision parce que c’est ça que nous voulons, l’espoir de Kania, c’est Dr Cheick Taliby Sylla. On se demande comment serait Kindia après Cheick. »

Pour Fodéya Bangoura, l’un des conseillers communaux de la commune, la ville de Kindia est en deuil après le limogeage de Dr Cheick Taliby Sylla.

« Aujourd’hui Kindia est en deuil depuis la nuit d’hier. Il faut se dire la vérité. Depuis l’avènement du professeur Alpha Condé, Kindia n’a rien bénéficié du pouvoir du Président. Dr Cheick Taliby Sylla est en train de dorloter les Kindiakas, il est en train de parler sagement aux populations de Kindia, il est en train de prouver aux Kindiakas que le professeur, c’est l’homme qu’il faut pour la démocratie et pour le développement d’une nation. Toutes les actions que Dr Cheick Taliby Sylla a eu à poser à Kindia, il a tout fait au nom du Président Alpha Condé. Il n’a rien fait à son nom. Donc si cela est le cas, nous demandons au Président Alpha Condé, il est le chef de l’État, il faut qu’il pense à la population de Kindia. C’est une demande au nom de la jeunesse de Kindia, des femmes, des sages pour que le Président de la République rétablisse Dr Cheick Taliby Sylla dans ses droits. Aujourd’hui les gens sont catégoriques. Ils n’ont pas mâché les mots. Ils disent à Kindia, le RPG c’est le professeur Alpha Condé et le président c’est Dr Cheick Taliby Sylla, donc si le Président ne veut pas de Cheick Taliby, nous ferons le bon choix mais tout cela reviendra après. A présent, nous demandons doléance au Président Alpha Condé de revoir sa décision c’est pourquoi il n’y a pas mouvement de rue » a-t-il laissé entendre.

La rencontre s’est terminée par une chanson entonnée par des femmes dénonçant une trahison de la part du Président guinéen.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

