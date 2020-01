Kindia : ‘’les commerçants ont fermé hier leurs boutiques pour accueillir le président de tous les Guinéens’’ (Ousmane Bodié)

Le Président de la République, Pr Alpha Condé a été reçu en grande pompe ce lundi 6 janvier 2020, par les populations de Kindia. Cette forte mobilisation a connu la présence de l’ensemble des opérateurs économiques de la place.

Ce mardi 7 janvier 2020, le président de la chambre préfectorale de commerce industriel et artisanal de Kindia s’est exprimé sur leur présence à la place des Martyrs, avant de demander au président de respecter l’ordre constitutionnel.

Tôt le matin avant l’arrivée du président Alpha Condé dans la ville des agrumes, les boutiques et magasins étaient hermétiquement fermés non pas pour la marche du front national pour la défense de la constitution, mais pour accueillir le président Alpha Condé, affirme le président par intérim de la chambre préfectorale de commerce industriel et artisanal de Kindia, Ousmane Bodié Baldé.

“Nous les opérateurs économiques de Kindia, lorsque nous entendons l’arrivée d’un président de la république, c’est avec joie parce qu’il commande les 33 préfectures de la République de Guinée. Pour recevoir hier le président, nous avons invité tous les opérateurs économiques qu’ils soient petits où grands de s’abstenir pour la vente de la journée d’hier, de fermer leurs boutiques et magasins. Nos activités économiques sont liées à la paix. C’est pourquoi les commerçants ont fermé leurs boutiques pour aller attendre l’arrivée du Président de la République. Ce n’est pas à cause du FNDC, mais juste pour accueillir le président de tous les Guinéens”, dit-il.

Poursuivant son intervention, le président par intérim des opérateurs économiques de la préfecture de Kindia a demandé au Président de la République de respecter et de faire respecter la constitution.

“Nous lançons un appel au Président de la République par rapport d’abord à l’avenir du pays, de respecter et de faire respecter l’ordre constitutionnel parce que c’est lui-même qui a prêté serment devant le peuple, devant les institutions internationales qu’il va respecter et faire respecter la constitution. S’il y a la paix dans le pays, tout le monde bénéficie et s’il y a le désordre, c’est tout le monde qui sera touché. C’est pourquoi nous, les opérateurs économiques, nous voulons l’entente entre les citoyens. Depuis 2007, presque le commerce n’a pas marché en Guinée suite aux manifestations, aux contradictions politiques. Donc, nous voulons la paix et nous demandons au président de respecter ce qu’il a promis aux populations’’, ajoute-t-il.

A rappeler que la manif du front national pour la défense de la constitution prévue hier à Kindia avait été avortée, avant l’arrivée du président Alpha Condé à la place des Martyrs.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10