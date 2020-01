Kindia : les cours partiellement perturbés pour cause de grève

La grève du SLECG a été lancée ce jeudi 9 janvier 2020, sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, cette grève a été observée partiellement dans certains établissements élémentaires et secondaires.

La grève du Syndicat Libre des Enseignants et chercheurs de Guinée est observable ce matin dans plusieurs écoles de la ville des agrumes. C’est le cas du lycée 28 septembre où huit professeurs sont présents sur 16 programmés. Trouvé dans une salle sans professeur, André Tamba Milimono, élève de la 12è année sciences sociales dudit lycée déplore l’absence des professeurs.

“Depuis la rentrée de ce matin, nous avons constaté qu’il y avait peu d’élèves au mât et le proviseur s’est mis à mobiliser les élèves. Nous, on avait deux heures mais on a pas eu le professeur de français. Et pour cette deuxième heure, le professeur de mathématiques n’est pas là et on se demande pourquoi ils ne sont pas là ? Nous demandons à ceux qui grève de nous laisser au moins cette année d’étudier”, dit-il.

Au collège Kindia 4, c’est presque le même constat, les salles sont garnies d’élèves mais nous ne voyons que peu de professeurs même si le directeur des études, Issiaga Diallo reste optimiste.

‘’La grève en question n’est pas observée ici au collège Kindia 4 parce que les professeurs sont là. On ne l’a pas observé parce qu’on estime qu’elle n’est pas opportune en ce mois là. Nous, nous attendons la fin de ce mois pour voir les promesses du Président de la République’’, explique-t-il.

Par contre dans certaines écoles de Kindia, des dispositions ont été prises pour contrecarrer la grève du SLECG. ‘’A l’école primaire de Condetta 1? le mot d’ordre de grève n’a pas été suivi parce que tous les maîtres sont présents, 12 programmés, 12 présents. Avant? on a fait une réunion de sensibilisation, on a dit aux gens, écouter ! ces enfants sont nos enfants et ils sont l’avenir de demain. Une fois que ces enfants sont ratés, nous aurons assez de problèmes. La rencontre a porté fruit et aujourd’hui, tous les élèves ainsi que les professeurs sont présents et les cours se poursuivent’’, explique Ibrahima Kaba, le directeur de l’école primaire de Condetta 1.

Au collège Tafory, les cours se poursuivent de façon normale malgré l’absence de certains élèves. Pour le principal dudit collège, Kalaman Bassam, le personnel a répondu à 99%. ‘’Nous avons reçu la note signifiante de la grève, mais dans notre concession scolaire. Le personnel a répondu à 99% et les cours ont été ce matin effectifs parce que nous n’avons que 3 professeurs absents sur 21 programmés. Ce que je dirai au SLECG, après 100 jours de grève sans résultats, de prôner la négociation parce que nous ne faisons que rabaisser le niveau de l’enseignement guinéen’’, ajoute-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

