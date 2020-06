Kindia : les détenus de la prison civile exposés au Covid-19

Les mesures sanitaires sont pratiquement ignorées dans la prison centrale de Kindia en cette période de crise sanitaire. Malgré la mort d’un greffier dans cette maison carcérale où séjournent plus de 300 personnes, les gardes pénitentiaires empêchent l’application effective des différentes mesures édictées par les autorités sanitaires. Ils auraient proféré des menaces à l’encontre de l’équipe médicale détachée pour un dépistage collectif.

Ils sont au total 352 détenus à la prison civile de Kindia. Menacés par le nouveau Coronavirus, ils ont vu un de leurs responsables se faire emporter par cette pandémie. Malgré cela, les mesures sanitaires sont totalement ignorées, indique une source proche de cete maison carcérale.

« Depuis l’annonce de cette maladie, on a informé les autorités de cette maison carcérale pourqu’on puisse prendre des dispositions sanitaires édictées par les médecins. Au début, ces mesures étaient respectées mais actuellement rien n’est respecté, pas de lavage de mains. Les gardes ont découragé les détenus. Même ces gardes ne respectent plus rien. Avant, la visite était interdite mais actuellement on fait sortir les gens quand on veut. Donc les mesures sanitaires ne sont plus respectées » précise notre source.

Parmi ces dizaines de détenus, seulement 10 ont été testés négatifs au Covid-19. L’équipe de santé n’a pas pu effectuer le reste de dépistage. Elle aurait reçu des menaces de la part des gardes pénitentiaires, ajoute notre source inquiète de la santé des prisonniers.

« Le greffier qui était là-bas est décédé suite au Covid-19. Après le DRS et le DPS ont jugé nécessaire de venir faire un dépistage au niveau des détenus et les encadreurs de la prison. L’équipe est venue en premier lieu faire un recensement général, sensibiliser avant de faire le dépistage. Dès qu’elle est venue, les gardes pénitentiaires ont commencé à menacer des agents qui étaient venus pour le dépistage. Vu l’ampleur, le régisseur n’a pas pu maîtriser la situation, il est parti et l’équipe n’a pas pu faire le dépistage au complet. Sur 352 détenus seulement 10 personnes ont été testées négatives même le régisseur a été testé négatif. Les 342 ne connaissent pas jusqu’à présent leur statut » ajoute la source.

A en croire notre source, pour que les mesures sanitaires soient respectées au sein de la maison centrale de Kindia, il faut l’implication objectif des régisseurs qui doivent eux-mêmes aller dans les cellules pour sensibiliser les détenus.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10