Kindia : les élèves maîtres de l’ENI dans la rue pour réclamer leur pécule

Les élèves maitres de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) sont massivement descendus ce jeudi 3 mars 2022, dans les rues de la commune urbaine de Kindia pour réclamer leur pécule. Ces futurs maîtres d’écoles disent avoir passé 6 mois sans recevoir leur dû.

Les élèves maîtres ont manifesté leur mécontentement en scandant des slogans pour le paiement de leur pécule. Ils sont partis de l’ENI sise au quartier Tafory Météo jusqu’au bloc administratif de la préfecture.



Selon leur porte parole, Marouf Camara, les élèves maîtres vivent dans une situation pénible :

« Nous avons fait 6 mois sans être payés. C’est une situation déplorable et pénible dans laquelle on se trouve. On voudrait faire savoir à l’autorité suprême que nous sommes en train de progresser dans une injustice car à l’avènement du nouveau président, il a promis à tout un chacun qu’il y aura ce qu’on appelle, la solidarité et la justice. Seulement, ce qu’on a constaté, on a vu que le statut qui nous lie avec l’université est un statut bafoué Parce que l’université a été payé avant nous et jusqu’à présent, nous sommes là sans recevoir nos pécules. Si rien n’est fait, nous comptons rester à la maison », a déclaré Marouf Camara.

Le préfet de Kindia a demandé aux manifestants de rentrer à la maison en attendant qu’il remonte les informations aux autorités compétentes.



« Nous venons vous rencontrer pour vous dire quelques mots. Nous sommes sensibles à votre situation. En tant que préfet, c’est la première fois que j’apprends que ça fait 6 mois vous n’avez pas reçu votre pécule. Pour votre réclamation, on prend bonne note. On va remonter les informations à notre ministre qui va ensuite informer ses responsables. Je vous demanderai humblement de rentrer à la maison, on va remonter l’information. Si vous devez aller à voir l’inspecteur régional, ce n’est pas la peine. Partez à la maison et patientez vous, l’Etat fera face à ça », a souligné Colonel Abdel Kader Mengué Camara.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10