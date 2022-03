Kindia : les enseignants contractuels encore dans la rue pour leur intégration à la fonction publique sans concours

Comme la semaine dernière, les enseignants contractuels de la commune urbaine de Kindia ont investi les rues pour réclamer leur intégration à la fonction publique sans condition. Ces manifestants ont pris d’assaut la direction préfectorale de l’Education de Kindia.

Ils sont nombreux ces enseignants contractuels qui ont bloqué la devanture de la DPE de Kindia ce lundi 7 mars empêchant toute activité matinale au sein de cette structure éducative. Ces manifestants exigent leur intégration à la fonction publique sans passer par un concours quel qu’il soit.

« Nous ne voulons pas de concours. On ne veut même pas entendre le mot concours, ça c’est le premier message. Le deuxième, il y a une commission qui a été mise en place composée des enseignants contractuels, du MENA et celui des syndicalistes mais pour un départ on a constaté quelques anomalies. On a demandé au DPE de corriger ces anomalies et de remonter la liste des omis, cette liste a été remontée. Il y a eu aussi un autre comité qui a été mis sur pied qui a travaillé et après le travail nous avons obtenu un nombre de 10. 587 enseignants contractuels. Les DPE en complicité avec les DSE et certains responsables d’écoles ont dit qu’il y a des enseignants communautaires fabriqués. Ils ont remonté la liste des enseignants communautaires, ajoutée à notre liste, la liste est partie jusqu’à 25.000. Nous demandons au gouvernement s’ils doivent organiser un concours, qu’on mette encore en place une commission composée des enseignants contractuels et qu’on les évalue en situation de classe », dit-il.

Devant les manifestants, le directeur préfectoral de l’Education de Kindia, Ousmane Aissata 1 Camara a promis de remonter les informations aux autorités compétentes. « J’aurais voulu que vous formuliez une délégation pour venir me rencontrer. Nous sommes enseignants avant tout, n’est pas enseignant qui le veut, il nous revient de donner un bon exemple à la cité. Faire comme ça si vous trouvez que c’est normal, tant mieux mais moi en tant que représentant de l’éducation ça me fait percer le cœur. Ce que je m’en vais vous dire, la liste a été faite devant vos responsables, elle a été transmise à la hiérarchie. Donc votre doléance de ce matin aussi elle sera aussi transmise à la hiérarchie. Rentrez chez vous et restez patient », dit le DPE de Kindia.

Ces manifestants ne décolèrent pas. Ils comptent poursuivre leur manifestation jusqu’à la satisfaction de leurs requêtes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

