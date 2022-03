Kindia: les enseignants contractuels exigent leur engagement à la fonction publique sans concours

Pendant que les élèves maîtres de l’Ecole Normale d’instituteurs (ENI) battaient le pavé pour réclamer le paiement de leur pécule, les enseignants contractuels organisaient un sit-in pour dénoncer la mauvaise foi et le manque de volonté du gouvernement guinéen à les engager à la fonction publique.

Les enseignants contractuels massivement réunis ont bloqué la rentrée principale de l’Inspection Régionale de l’Education (IRE) de Kindia en scandant des slogans: « Nous voulons notre intégration à la fonction publique sans concours ».

« Nous sommes ce matin entrain de manifester contre une mauvaise volonté des autorités éducatives qui refusent de régulariser notre situation. Malgré les efforts que nous déployons tous les jours pour apporter une touche au système éducatif guinéen, Ils ont refusé sous prétexte que certains sont engagés. Dans cette situation, certains qui étaient dans les écoles publiques n’y sont plus. Ceux qui étaient aussi dans les écoles privées ont été remplacés », a d’abord déclaré le porte parole des manifestants, Bah Lamine Léno avant d’ajouter : « Ce concours pour nous est une politique des autorités pour écarter les vrais acteurs qui ont souffert jusqu’à maintenant dans les écoles avec zéro franc. En 2018, on avait fait une évaluation dans les écoles où les inspecteurs étaient là pour évaluer les enseignants contractuels. Ils ont ce résultat là, mais s’ils disent de faire un autre concours, nous ne partagerons pas cette hypothèse que nous qualifions de mafia pour introduire ceux qui n’ont rien fait en lieu et place de ceux-là qui ont travaillé. La preuve est que le dernier recensement qui fut fait, le nombre a été rehaussé par les DPE et les IRE. S’ils veulent organiser un concours, c’est de se mettre en rapport avec nos représentants dans tous les coins aujourd’hui du pays, sinon au cas échéant, nous n’accepterons pas parce que nous ne sommes pas prêts pour ça », a-t-il ajouté.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

