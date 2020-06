Kindia : les enseignants en situation de classe reçoivent leurs primes d’incitation à quelques heures de la réouverture

Les enseignants de la fonction publiques ont reçu ce dimanche 28 juin 2020 leurs primes d’incitation à quelques heures de la reprise des cours. Cette opération de payement a eu lieu au Centre de Formation Professionnelle de Kindia.

Ils sont nombreux à avoir reçu ce dimanche matin deux mois de primes d’incitation à quelques heures de la réouverture des classes. Un acte de soutien du gouvernement guinéen explique le directeur national de la gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois et des compétences au ministère de la fonction publique.

« Depuis janvier cette opération a commencé et nous sommes à Kindia dans la semaine pour superviser le payement des deux mois c’est-à-dire les mois d’avril et de mai des primes que le gouvernement a accordées aux enseignants. Donc nous sommes à Kindia superviser cette opération. Elle se passe dans des meilleures conditions, l’argent est confié au chef de service administrative. Nous, nous sommes là juste pour veiller au bon déroulement des opérations. Cela prouve que le gouvernement est très soucieux des conditions de vie et de travail de l’ensemble des agents publics de l’État, plus particulièrement les enseignants. En plus donc du salaire, le gouvernement a décidé d’accorder ces primes d’incitation aux enseignants en situation de classe », a précisé Yamoussa Nana Camara.

Pour beaucoup d’enseignants bénéficiaires, ces primes d’incitation viennent à point nommé.

« Nous sommes très très contents de ces primes. Nous les recevons dans une période où on en a franchement besoin. Ça nous réconforte parce que ça va boucher des trous. Moi personnellement, pour les deux mois, j’ai reçu 1 million 200 mille francs guinéens et dès le lundi j’irai à l’école pour enseigner les enfants », déclare M’Mahawa Aboubacar Camara, enseignante à l’école primaire de Filigbé.

Après un peu plus de trois de fermeture des écoles guinéennes pour cause de Coronavirus, ces enseignants vont reprendre les cours ce lundi 29 juin 2020.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

