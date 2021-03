Kindia : les Etats Unis offrent des infrastructures d’une valeur de 2 millions de dollars à l’armée guinéenne

L’ambassadeur des Etats Unis en Guinée a offert ce jeudi, 18 mars 2021 des infrastructures d’une valeur de 2 millions de dollars aux forces armées guinéennes au camp Samoreya, dans la préfecture de Kindia. Cette remise de don a coïncidé à la cérémonie d’ouverture de la formation du bataillon Gangan VII, qui sera prochainement déployé dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée de Stabilisation des Nations Unies au Mali( MINUSMA).

C’est le ministre d’Etat, ministre des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané et l’ambassadeur des Etats Unis en Guinée, Steven Koutsis qui ont procédé à la remise de ce don en présence de plusieurs autorités administratives de Kindia.

C’est un don d’infrastructures composé de sept casernes avec latrines associées et d’un bâtiment destiné à servir de clinique médicale de niveau 1 qui a été mis à la disposition des forces armées guinéennes précisément au camp Samoreya qui abrite le Centre de formation aux opérations de maintien de la paix en Guinée. ce don d’infrastructures d’une valeur de 2 millions de dollars n’est qu’une partie d’investissement du fond américain aux forces armées guinéennes pour la sécurité régionale de l’Afrique de l’ouest, explique l’ambassadeur des États Unis en Guinée.

‘’C’est un honneur et le privilège pour moi d’être ici pour marquer le début de la formation de 7è bataillon Gangan 7 qui se prépare au déploiement de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au Mali mieux connue sur le MINUSMA. Aujourd’hui, au nom du gouvernement des États-Unis, j’ai l’honneur de remettre officiellement au ministre d’État et aux forces armées guinéennes des casernes militaires et les cliniques médicales nouvellement construites. Ce projet d’infrastructures d’une valeur de 2 millions de dollars n’est qu’une partie d’investissement de plus de 15, 10 millions de dollars de fond d’américain soutenant les forces armées guinéennes dans la contribution à la sécurité régionale de l’Afrique de l’Ouest. En outre de cette remise, l’année dernière, la pandémie de Covid-19 a interrompu le soutien de formation. Cependant, pour la première fois les formateurs de centre de formation aux opérations de maintien de paix sous la direction de Colonel Sadiba Koulibaly ont mené avec succès des formations préalables au déploiement sans appui supplémentaire. Ce fait démontre que les investissements accordés aux soutiens à la formation par les États-Unis ont renforcé les gains réalisés de la forme et la professionnalisation au cours de ces dernières années par le ministre d’Etat et le chef d’Etat major des forces armées’’, ajouté l’ambassadeur des États-Unis en Guinée Steven Koutsis.

Après la remise des infrastructures et la visite de quelques locaux, le ministre de la Défense a donné le coup de ton pour le démarrage de la formation du bataillon Gangan 7, avant leur projection au Mali au sein de la MINUSMA. Dr Mohamed Diané s’est exprimé en ces termes :

‘’Mesdames et Messieurs, vous le savez sans doute en plus la formation, l’appui des différents partenaires concerne bien d’autres domaines comme les équipements et les infrastructures. Les infrastructures que nous venons tout à l’heure de faire la remise officielle contribue dans une large mesure à la montée en puissance du centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix dont l’ambition est de devenir un centre pilote pour la sous région. Cet objectif de montée en puissance du centre opérationnel de maintien de la paix fait partie intégrante de la volonté clairement exprimée par le chef de l’Etat, chef suprême des armées, le professeur Alpha Condé. La volonté qui est de replacer l’armée guinéenne au cours des opérations de maintien de la paix et de la sécurité internationale. La réforme du secteur de sécurité au lendemain de son avènement à la magistrature du pays et conduite également avec la collaboration de nos partenaires en est le tremplin. C’est pourquoi, je profite de cette cérémonie pour remercier au nom du président de la république et de son gouvernement, le gouvernement américain et les autres partenaires, le gouvernement français, japonais, le système des nations unies et tous les autres partenaires pour leur inestimable accompagnement, tous je voudrais leur rassurer de l’engagement et de la disponibilité de la Guinée a demeuré ensemble pour relever les défis sécuritaires qui nous interpellent’’, a dit Dr Mohamed Diané.

A rappeler que ce septième bataillon de 709 éléments qui s’apprête à rejoindre le nord Mali est fort de 49 personnels féminins. Cette formation qui démarre aujourd’hui a été précédée par la formation des formateurs qui s’est étalée sur une période d’un mois ( du 15 février au 14 mars 2021).

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

