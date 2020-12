Kindia : les étudiants en colère contre la hausse des frais d’inscription et réinscription

Le collectif des étudiants pour la réduction des frais d’inscription et de réinscription de l’Université de Kindia a manifesté ce jeudi, 17 décembre son ras-le-bol contre la hausse des frais d’inscription et de réinscription en cette période de Covid-19.

Ces étudiants massivement réunis ont brandi des slogans devant les responsables de l’Université de Kindia. « 200.000 francs guinéens, c’est trop, 250.000 c’est trop, 30.000 c’est bon”, sont entre autres slogan scandés par les étudiants en grand nombre réunis à Kosovo (le deuxième lieu de l’Université) pour se rendre à New-York où se trouve le rectorat.

Bloqués quelques temps par les agents de l’Université, les grévistes sont parvenus à rallier la devanture du rectorat avant de tenir leur discours.

« Ce jeudi, 17 décembre 2020, est un grand jour pour l’étudiant guinéen qui depuis deux ans paye et continue de payer les frais d’inscription et de réinscription pour un coût insupportable. Pour rappel, l’étudiant du marigot du sud payait 50.000 franc pour s’inscrire et 30.000, 15.000 francs guinéens pour se réinscrire avant 2018. Depuis lors, nous assistons à une hausse sans retour positif de ces frais qui s’élèvent désormais à 250.000 franc guinéens et 200.000 respectivement pour l’inscription et la réinscription en cette période de Covid-19 », a dit le porte-parole du collectif, Alsény Keita.

Ces montants d’inscription et de réinscription sont mal perçus par ces étudiants des différents départements confondus qui disent être confrontés à d’autres problèmes financiers en cette période de crise sanitaire due au Covid-19.

Kôto Koivogui, la chargée de l’organisation de ce collectif des étudiants explique : « les 250.000 d’inscription et les 200.000 pour la réinscription sont vraiment trop. On a des parents pauvres, des maris pauvres. Nous sommes là, nous payons des loyers, la nourriture, le transport et là où moi je suis par exemple, je paye 10.000 franc pour venir à la fac sans compter ce que je mange et là où moi je dors, je paye 150.000 fg Sans oublier aussi le frais des brochures. On a dit normalement c’est 10.000 fg pour une brochure, il y a des professeurs qui revendent leurs brochures à 15.000, 20.000 ; d’autres même à 30.000 et au-delà de tout cela, on dit 200.000 fg pour se réinscrire et 250.000 pour s’inscrire. Comment les parents vont faire pour avoir l’argent pour les loyers, la nourriture en période très très critique ? Donc nous demandons à l’État, au président Alpha Condé de diminuer les frais d’inscription et de réinscription pour qu’on puisse commencer maintenant les cours »

Se trouvant à la devanture du rectorat, les autorités de l’Université de Kindia n’ont voulu faire aucun commentaire. Pour elles, c’est le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est pointé du doigt par les étudiants qui ne comptent fléchir si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10