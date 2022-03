Kindia : les femmes déguerpies du grand marché Pairia réclament de nouvelles places

Les femmes du grand marché Pairia, dans la commune urbaine de Kindia ont pris d’assaut le bloc administratif de la mairie ce lundi, 07 mars pour réclamer de nouvelles places au centre-ville. Selon ces femmes, elles ont été déguerpies sans de nouvelles dispositions leur permettant de continuer à exercer leurs activités quotidiennes.

C’est dans la grande cour de la mairie de Kindia que ces femmes du grand marché Pairia se sont réunies pour manifester leur opposition aux autorités communales. Interrogée sur les motifs de leur présence massive à la commune, Maimaïssata Camara et Gouly B. présidente des femmes mareyeuses de Kindia expliquent : « Nous sommes inquiètes ! Nous ne refusons pas le marché qui sera reconstruit mais où nous pouvons aller pendant cette reconstruction. S’ils disent qu’ils vont démolir tout le marché en même temps, où nous pouvons continuer à exercer nos activités. Ils peuvent commencer une partie, on reste de l’autre côté mais dire qu’ils vont nous déguerpir et faire tout, comment nous pouvons vivre, bientôt le mois de ramadan et la saison des pluies. Donc si nous sommes là, c’est pour dire à ces autorités notamment à Monsieur le maire de nous aider à avoir des places pour que nous puissions continuer nos activités sinon on apprécie la reconstruction », soutiennent-elles.

Envahi par les manifestantes, le maire de la commune urbaine de Kindia a apporté quelques précisions autour de la reconstruction de cette partie du grand marché de Kindia. « Le véritable problème est que moi j’ai estimé en tant que maire et au nom des conseillers, notre commune, capitale de la Guinée maritime, nous ne pouvons pas rester comme ça dans le désordre. L’Etat nous a aidé en construisant le marché Wambélé mais Pairia n’est pas reconstruit. Il n’y a que la route qui les séparent. Donc, nous avons pris la décision de reconstruite là-bas aussi et mettre à la disposition de ces femmes et pour le faire, nous avons appelé les chefs secteurs, l’administration du marché, nous leur avons expliqué le bien-fondé de ce que nous voulons faire. Les femmes ont répondu favorablement, elles nous ont dit que c’est une bonne chose et que le message a été bien compris. Maintenant, il s’agit de clôturer là-bas par des tôles et démarrer les activités. Alors, je ne sais pas il y a eu quel dérapage et elles sont venues ici. Avec l’équipe nous allons les entretenir afin de trouver solution à ce problème », a expliqué Mamadouba Bangoura.

Aux dernières nouvelles, les responsables des femmes et l’équipe communale étaient en entretien pour une issue favorable.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

