Kindia : les ingénieurs conseils des communes rurales font la mise au point des actions entamées à travers l’ANAFIC

Une réunion d’évaluation du niveau d’exécution des actions de développement financées par le gouvernement à travers l’ANAFIC s’est ténue ce lundi 23 septembre, dans les locaux du bloc administratif de la préfecture de Kindia.

Au cours de cette réunion, les ingénieurs conseils des différentes communes rurales de Kindia ont fait l’état du niveau d’exécution des activités dejà entamées dans leurs collectivités au compte de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités locales.

C’est en présence des sous-préfets, les secrétaires généraux, les maires ainsi que certaines composantes de la vie sociale que s’est tenue cette réunion d’évaluation. Dans son discours d’ouverture, le préfet de Kindia, N’Fanssoumane Touré parle l’objectif de cette rencontre.

« Depuis le début de l’année 2019, beaucoup de dispositions sont prises par le gouvernement de la République sous l’autorité du Président de la République pour donner un souffle nouveau au fonctionnement des collectivités décentralisées en améliorant leurs capacités financières à travers l’ANAFIC. Pour le moment, dans toutes les collectivités de notre préfecture, des actions financées par le gouvernement à travers l’ANAFIC sont en train de se réaliser de Mambia jusqu’à Linsan. Cette réunion voudrait donc que chaque collectivité soit à travers le maire ou les ingénieurs conseils nous informent du niveau d’exécution de ces actions qui sont engagées dans le cadre de réduction de la pauvreté », dit-t-il.

30% du fond pour le financement de ces actions ont été libérées depuis le mois de juin dernier au niveau des collectivités décentralisées de Kindia. Aujourd’hui, certaines communes rurales présentent un avancement important dans le cadre de la réalisation des activités déjà choisies. A en croire Mamadou Sidibé, ingénieur conseil dans la CR Samaya, les activités seront terminées d’ici fin novembre.

« Dans le cadre des activités du PAI de 2019, la CR de Samaya a trois activités et deux ont été financées. C’est le deuxième lot qui a été financé le 10 juin dernier et les travaux ont démarré le 1er juillet. Aujourd’hui, ce lot 2 qui est la construction et équipement d’un poste de santé, logement du chef de poste et latrines dans le district de Missira est en cours de construction. De nos jours, les activités ont beaucoup avancé. Globalement, on peut estimer l’évaluation physique à 65%. En ce qui concerne le lot 1, qui est la construction d’une école et ses ouvrages annexes dans le district de Yembeta. A ce niveau aussi les activités ont progressé et physiquement on peut estimer l’évolution des travaux à 60%. A souligner que ces deux districts sont complètement desenclavés d’où la cause du retard accusé mais voyant l’avancement des travaux, nous finirons d’ici fin novembre », ajoute-t-il.

A noter que ces acteurs massivement réunis vont se pencher également sur les dispositions à prendre concernant la fête de l’indépendance prévue le 2 octobre prochain.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

