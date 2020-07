Kindia: les personnes âgées de 75 ans ne payent plus à l’hôpital régional

“Plus d’argent pour les personnes âgées de 75ans”. C’est l’annonce faite ce mercredi 15 juillet par le directeur général de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

A en croire Djaka Mamady Cissé, cette décision a été effective depuis le 12 février dernier depuis sa prise de fonction.

C’est lors d’une rencontre entre les journalistes et les cadres des services de santé sur l’accès aux soins de santé ce mercredi au CFP de Kindia que le directeur général de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo a donné cette nouvelle.

Pour Djaka Mady Cissé, les personnes âgées de 75 ne payent rien si ce n’est le carnet.

“C’est aujourd’hui l’une des priorités prises depuis mon arrivée à la tête de cet hôpital. J’ai dit plus d’argent pour les femmes en accouchement, plus d’argent pour les personnes âgées de 75 ans. Ils ne payeront que le carnet, tout ce qui est consultation et médicaments, tout est gratuit”, dit-il

Reste à savoir si l’applicabilité de cette réforme de la part du nouveau directeur sera effective même s’il a parlé de 700 millions de francs guinéens injectés pour l’achat des médicaments.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

