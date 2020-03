Kindia/Les présidents de bureaux de vote réclament leurs primes :  ‘’on n’a pas reçu ce qui a été dit”

Au lendemain du double scrutin législatif et référendaire, les présidents de certains bureaux de la commune urbaine de Kindia, chef-lieu de la Guinée Maritime situé à 135 km de Conakry, peinent à recevoir leurs dus. Ces présidents qui disent être harcelés par leurs membres sont nombreux ce lundi 23 mars à faire la queue au siège de la CEPI.

Le scrutin législatif et référendaire s’est déroulé hier émaillé de violences au niveau de certains bureaux. Après ce vote, certains présidents n’ont pas encore reçu leurs primes. C’est le cas de Youssouf Sylla, président du bureau de vote Hangar Tapioka 2 : « franchement, le problème de prime-là est un véritable calvaire. Hier, lors du dépôt des résultats, il faut un enregistrement et on vous remet un ticket. On pensait qu’une fois là ce matin, on allait rentrer en possession de vos primes mais depuis le matin nous sommes là, il faut encore remplir une autre liste. Je me demande comment ça se passe. Depuis le matin les 4 autres membres m’appellent pour leur argent. Hier, ils nous ont donné chacun 50.000fg pour le déjeuner et le transport. Qu’ils nous aident maintenant à recevoir nos 100.000fg », dit-il.

Si certains ont reçu les 50. 000fg hier, d’autres non et peinent à obtenir leur prime de 100. 000fg chacun, explique Salifou Keita, président du bureau de vote à Gangan.

« Nous sommes venus pour recevoir ce qui nous a été dit pendant la formation. Hier ça ne s’est pas bien passé au niveau de notre bureau de vote parce que toute la journée, nous n’avons rien reçu. Pourtant, dans certains bureaux de vote, chaque membre a reçu 50.0000fg pour le manger mais nous non. Nous sommes venus pour recevoir les 100. 000fg et tout à fait un problème et on demande pour les 50.000fg, ils nous disent que c’est fini. Donc on n’a pas reçu ce qui a été dit », lâche-t-il

A Kindia, les activités ont repris, les citoyens vaquent à leurs affaires.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

