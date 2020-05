Kindia : les pro-Taliby Sylla dissuadés par les dispositifs de sécurité mis en place par la Mairie

Comme annoncé précédemment, les partisans de l’ex-ministre de l’énergie continuent à manifester leur mécontentement par rapport au limogeage de ce dernier par le Président Alpha Condé. Ce jeudi 14 mai 2020, ils ont encore voulu se retrouver à l’hôtel de la ville pour se concerter à nouveau mais ils ont été dissuadés par un imposant dispositif sécuritaire.

La mise en place de ce dispositif sécuritaire par la mairie est mal perçue par les partisans de docteur Cheick Taliby Sylla. Ils voulaient encore se retrouver ce matin pour continuer à manifester leur indignation. Yaya Fofana, porte- parole des partisans explique : « Aujourd’hui on a voulu se rencontrer à la mairie pour continuer à manifester notre mécontentement mais il fallait voir là-bas un dispositif sécuritaire assez énorme à la devanture. On dirait que nous sommes en période de guerre. Les chefs des différents districts et autres représentants des différentes couches sociales étaient là pour la rencontre. Ce que les gens doivent comprendre, on ne part pas à la commune pour lancer des cailloux, c’est juste de manifester notre indignation concernant le limogeage de notre parrain, Cheick Taliby Sylla. Il a beaucoup fait pour Kindia, pour la Guinée. Sans lui à Kindia, ça serait très difficile, c’est pourquoi nous demandons au Président Alpha Condé de rétablir Cheick Taliby Sylla dans son droit »

Il convient de rappeler qu’hier (mercredi 13 mai 2020 ndlr), plusieurs citoyens s’étaient retrouvés dans l’enceinte de ladite mairie pour réclamer le retour de Dr Cheick Taliby Sylla.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

