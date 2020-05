Kindia : les structures sanitaires moins fréquentées par les patients, baisse des recettes

Le Covid-19 et ses conséquences. Les structures sanitaires de la ville des agrumes sont moins fréquentées en cette période de crise sanitaire. A l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo en passant par le Centre de santé de Manquépas, l’affluence est presque inexistante. Les citoyens ont peur de franchir les différentes mesures barrières pour d’éventuelles consultations. Cette situation donne du fil à retordre aux responsables de ces différentes structures sanitaires.

Depuis l’annonce du nouveau Coronavirus en République de Guinée, les citoyens ont la peur dans le ventre quand il faut fréquenter les différentes structures sanitaires. C’est le cas à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia où le taux de fréquentation des usagers a baissé.

Pour le Directeur général Djaka Mady Cissé, le taux de fréquentation peut être estimé à 50%.

« Aujourd’hui les citoyens ne fréquentent pas nos services. Leur crainte réside au fait qu’ils trouvent les services de la protection civile à la porte de l’hôpital pour réglementer la rentrée des gens. Deuxième raison, la prise de la température. Troisième, le lavage des mains à l’aide de la solution chlorée. Nous avons connu une chute verticale de fréquentation de nos services sanitaires par les populations. Nous sommes maintenant à un chiffre de 50% de fréquentation » explique le premier responsable de cet hôpital régional.

Jadis fréquenté par la couche féminine, le Centre de santé de Manquépas connaît une diminution des consultations curatives. La recette mensuelle a baissé et le chef de Centre Dr Alpha Ousmane Barry a réduit son effectif.

« Le tableau de fréquentation de nos centres de santé nous inquiète vraiment à Kindia actuellement. Parce que les populations ne viennent pas comme avant, se faire soigner dans nos structures sanitaires depuis l’annonce de la présence de la pandémie dans notre pays. Avant, on pouvait faire 60 consultations curatives par jour ici à Manquépas. Aujourd’hui, on ne fait que 3 à 9 consultations par jour. Avant, le Centre de santé de Manquépas produisait en consultation curative 7 millions de recettes par mois, mais depuis l’affaire de Coronavirus, le chiffre a baissé à 1 million 500 à 2 millions de recettes par mois. Donc, ça nous inquiète vraiment. On attendait 144 enfants mensuellement pour la vaccination mais maintenant on ne reçoit que 50 à 60 enfants par mois pour la vaccination. Nous sommes passés par une radio privée de la place pour sensibiliser les parents à envoyer les enfants dans les structures sanitaires pour les faire vacciner mais hélas. Le nombre de femmes enceintes a aussi beaucoup diminué pour les consultations dans nos Centres de santé. Avant, on pouvait recevoir 250 à 300 femmes enceintes par mois ici pour la consultation mais aujourd’hui, on ne reçoit que 40 à 45 femmes par mois. Aujourd’hui, suite à ces difficultés nous avions réduit le nombre du personnel dans le Centre. On a vraiment besoin d’aide pour sensibiliser les populations à fréquenter les Centres de santé. Les populations ne doivent pas abandonner les structures sanitaires à cause du virus. Nous ne sommes pas là pour tuer les gens ni pour les contaminer mais pour les soigner car c’est pour ça que nous avons prêté serment » a conclu notre chef de Centre.

‘’Les citoyens doivent continuer à fréquenter les structures sanitaires en cette période du nouveau Coronavirus’’. Une demande faite par les responsables de ces structures sanitaires.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

