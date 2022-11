Kindia : les touristes européens volent au secours d’une fillette albinos reniée par son père

Dans le cadre humanitaire, les touristes européens du Rallye Budapest-Bamako ont fait un geste symbolique à l’endroit d’une fillette albinos âgée de 7 mois. La cérémonie s’est déroulée le dimanche 6 novembre 2022, sur le site touristique le voile de la mariée de Kindia.

Pour la petite histoire, la fillette Fanta Camara puisque c’est d’elle qu’il s’agit a été reniée par son père depuis que sa maman était enceinte d’elle de 3 mois.

Durant neuf mois de grossesse, Fatoumata Soumah à été soutenue par sa pauvre mère, vendeuse de colas au marché de Taouyah.

Avec ce montant collecté par ces touristes, Fatoumata Soumah compte développer son commerce : « Avec cet argent, je ferai le commerce pour subvenir aux besoins de ma fille. Son papa n’a jamais eu de considération pour moi. Depuis ma grossesse de 3 mois, il m’a quitté pour une destination inconnue. Et quand on a été voir sa famille, ils nous ont chassé et nous ont dit que leur fils n’était pas responsable de la grossesse. »

Après la collecte des uns et des autres, la fillette Fanta Camara a eu un montant total de 225 euro, 20 dollars et 218 mille francs guinéens. Sans oublier les habits, les jouets et d’autres objets.

L’équipe de Rallye Budapest-Bamako décide aussi de parrainer la fillette à compter de l’année prochaine

BMY