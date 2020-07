Kindia : les travailleurs licenciés de Diamond Cement menacent de manifester devant l’usine pour cause de retard de leur procès

Les travailleurs licenciés de l’usine diamond cement de la sous-préfecture de Souguéta, préfecture de Kindia continuent de réclamer leurs indemnités de salaire. Après avoir vu leur procès reporté à maintes reprises, ces protestataires comptent manifester dans les jours à venir à la devanture de ladite usine.

C’est ce vendredi 24 juillet 2020 que le porte-parole de ce collectif des ouvriers licenciés a fait cette annonce. Selon lui, cela fait près d’un mois que le tribunal de première instance reporte leur procès sous un argument non fondé.

« Depuis le vendredi passé on nous a dit qu’ils vont constituer les 4 assesseurs pour commencer notre procès. Aujourd’hui encore le juge Albert nous a dit que l’inspecteur a voyagé hier. Donc d’attendre jusqu’à son arrive, peut-être, qu’il va faire une semaine et après qu’ils vont commencer l’audience publique. Selon nos enquêtes, l’inspecteur est là, il n’a pas bougé. Ça a été le cas l’autre fois, ils nous ont dit qu’il est absent et pourtant il était à Kindia. On ne comprend rien du tout », dit Abdoulaye Camara.

Ces travailleurs licenciés projettent de nouvelles manifestations à la devanture de l’usine si la justice ne joue pas son rôle ajoute le porte-parole.

« Si la justice n’arrive pas à jouer son rôle, nous allons recommencer les mouvements, nous allons manifester devant l’usine car c’est notre dernier recours. Le juge Albert nous a dit si nous le faisons, que la justice fera son rôle. Pourquoi alors ils retardent notre procès. Après la fête nous, nous allons manifester même s’ils vont nous enfermer tous à la prison civile. Ils ont payé nos amis pourquoi pas nous les Togolais ? », s’interroge-t-il

A rappeler que ce sont au total 152 travailleurs de Diamond Cement qui ont été licenciés il y a trois mois. Ils réclament leurs indemnités aux responsables de l’entreprise.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10