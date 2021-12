Kindia/Linsan : un pick-up rempli de passagers finit sa course dans les eaux de Konkouré (autorité)

C’est la triste nouvelle survenue ce samedi 4 décembre 2021 dans la sous-préfecture préfecture de Linsan, située dans la préfecture de Kindia.

Selon le président du district de Linsan-centre, c’est un véhicule en provenance de Mamou qui a terminé sa course dans les eaux de Konkouré. Pour l’heure, les autorités et citoyens de la localité sont à la recherche du véhicule qui reste introuvable.

Selon ce responsable local, c’est aux environs de 8h de ce samedi que les autorités de la sous sous-préfecture de Linsan ont été informées de ce drame.

« L’information que nous avons pour le moment, c’est une voiture (pick-up) qui quittait vers Mamou qui est venu descendre dans le pont de Konkouré à la limite Kindia- Mamou le pont qui se trouve là-bas. Présentement,, tout le monde est présent là-bas ; nous sommes en train de chercher les plongeurs qui vont plonger pour sortir le pick up. Bon on ne connaît pas s’il y a des passagers, s’il y en a on ne sait pas d’abord parce que la voiture même est invisible, il faut des plongeurs pour le rechercher et nous avions mobilisé une grille chinoise pour des plongeurs pour soustraire le pick-up up dans l’eau. Nous ne connaissons pas pour le moment l’immatriculation du véhicule ni le contenu. Peut être le chauffeur s’est endormi ou l’excès de vitesse parce que les cassures sont visibles à l’entrée du pont. Pour le moment on ne sait pas s’il y aura des survivants. En tout cas, la voiture est dans l’eau », a indiqué Ibrahima.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le véhicule a été repêché avec le numéro d’immatriculation RC 0099 AV. Pour l’heure, seule une carte nationale d’identité a été trouvée dont le titulaire s’appelle Moussa Camara.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10