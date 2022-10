Kindia: l’OIM renforce les capacités de 25 acteurs sur le suivi et évaluation des programmes de retour et de réintégration des migrants

Un atelier de formation des partenaires étatiques et non étatiques axé sur le suivi et évaluation des programmes de retour et de réintégration des migrants a démarré ce mardi 25 octobre 2022, dans la préfecture de Kindia.



L’Objectif est d’améliorer les compétences et la participation des membres des unités techniques centrales et régionales (UTC/UTR) mais aussi des comités de suivi de proximité (CSP) en suivi et évaluation des programmes de retour et de réintégration des migrants.

Ils sont plus de 20 partenaires étatiques et non étatiques venus de plusieurs régions de la Guinée qui bénéficient l’expertise des faciliteurs: M. ATTIOGBEVI-SOMADO Attisso Kafu-ata, responsable suivi et Évaluation et M. LOUA Joël, Chargé de Programme National sur le suivi évaluation des programmes de retour et de réintégration des migrants.

Dans son discours de lancement des travaux, le gouverneur de la région administrative de Kindia est revenu sur la nécessité de renforcer la capacité des différents participants.

« En m’associant à vous ce matin pour lancer les travaux de l’atelier de formation des membres des unités régionales et comités de suivi de proximité sur le suivi et évaluation des programmes de retour et de réintégration des migrants, je voudrais me réjouir sur le choix porté sur notre capitale régionale. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de retour et de réintégration des migrants, des organes techniques de gestion opérationnels décentralisés ont été mis en place pour soutenir la gouvernance et le suivi des actions de réintégration socio-économique des migrants de retour ; ceci pour contribuer à une meilleure performance du processus. Mais, le constat révèle que les membres de ces organes techniques de gestion décentralisée qui sont les comités de suivi de proximité et les unités techniques régionales disposent de compétences limitées en matière de suivi-évaluation des projets de retour et de réintégration socio-économique des migrants. Toute chose qui motive la tenue du présent atelier de formation à Kindia[…] .》 a déclaré Ibrahima Kalil Condé.

L’atelier de formation organisé par l’OIM Guinée en collaboration avec le pôle de gestion des connaissances (Knowledge Management Hub) sous le financement de l’Union européenne, permettra aux différents participants d’asseoir leurs compétences en matière de protection et de la réintégration des migrants de retour a expliqué Karamoko Camara, responsable de programme initiative conjointe OIM union européenne et représentant de la cheffe de mission.

《 […] Depuis 2017, la république de Guinée met en œuvre l’initiative conjointe UE-OIM pour la protection et réintégration des migrants de retour sous le financement de l’Union européenne. Ce programme contribue à la protection et à la réintégration des migrants le long des principales routes migratoires en Afrique. Aujourd’hui, la Guinée compte une équipe de 6 unités techniques régionales à Conakry et dans les 5 régions administratives ainsi que 38 comités de suivis de proximité installées dans les préfectures et communes. C’est dans le but de faciliter l’appropriation des initiatives de l’UE-OIM en matière de réintégration des migrants de retour plus spécifiquement dans le domaine du suivi et évaluation que cet atelier a été organisé. Le suivi-évaluation étant une composante importante de la mise en œuvre des projets; cet atelier de formation va permettre non seulement une meilleure implication des parties prenantes mais, également renforcer leur contribution dans la performance de la mise en œuvre des projets de réintégration. Pour terminer, je voudrais remercier l’ensemble des partenaires ici présents pour cette bonne collaboration et réitérer notre engagement à continuer à soutenir activement les actions du gouvernement afin d’assurer une migration sûre, ordonnée et régulière en république de Guinée. 》, a-t-il indiqué.

Les participants composés des membres des unités techniques régionales et comités de suivi de proximité se rejouissent de la ténue de la formation.

Pour Abdoul Karim Hann, le point focal du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation auprès de l’OIM depuis 2018, un programme sans un projet de suivi-évaluation est voué a l’échec. » D’abord, la formation sur le suivi-évaluation est une bonne formation dans le cadre de mieux suivre les migrants de retour, tant sur le plan d’intégration socioprofessionnelle et économique car tout un programme qui n’a pas un projet de suivi-évaluation est voué à l’échec. C’est pourquoi, l’OIM en partenariat avec l’union européenne et l’Etat ont pensé d’organiser ce genre de formation surtout à l’intention des CSP qu’on appelle les comités de suivi de proximité qui sont les démembrements les plus proches des migrants » , a-t-il dit.

L’atelier de formation qui a démarré le 25 octobre prendra fin ce jeudi 27 octobre 2022.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10