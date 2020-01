Kindia : l’unique camion de ramassage d’ordures incendié devant la Mairie la nuit

Le seul camion transportant les ordures de la commune urbaine de Kindia a été brûlé dans la nuit dernière.

Pour l’instant, l’origine de cet incident reste méconnue mais la piste criminelle n’est pas écartée.

D’après nos informations, c’est aux environs de 3 heures du matin que ce camion en état de vétusté avancé a pris le feu devant la Mairie de Kindia.

Le maire de la commune urbaine de Kindia, Elhadj Mamadouba Bangoura lui parle de menace contre le pays.

“A 6 heures du matin, j’ai été appelé par la secrétaire général de la commune qu’il y a un incendie sur le camion des ordures devant la Mairie. C’est le camion qui vient d’être rénové et nous avons instruit qu’il passe désormais la nuit devant la commune. Nous sommes surpris que cela puisse se passer à quelques mètres des sapeurs pompiers et surtout si on sait que la commune urbaine s’est dotée d’une garde communale qui doit veiller sur la commune et ses matériels. Ce n’est pas seulement la commune qui est menacée, c’est tout pays qui est menacé par un soi-disant front. Donc nous avons pris des dispositions et le camp a envoyé des éléments pour garder la commune, les éléments de la garde communale qui étaient là la nuit ont été mis à la disposition de la sécurité”, a dit le maire de Kindia.

Ce camion est le seul engin qui transporte les ordures de la ville de Kindia et ses environs. Un vide qui sera difficile à combler. Pour la secrétaire générale de la commune, Mame Joséphine Doré, il faut tendre la main vers les partenaires

“Il faut le reconnaître c’était l’espoir de la commune urbaine de Kindia par rapport au ramassage des ordures dans la commune urbaine mais puisque nous avons des partenaires qui sont le syndicat des transports, nous allons tendre la main vers eux afin qu’on puisse continuer à enlever les déchets au niveau du grand marché et celui de Yênguêma”, dit elle.

Pour l’heure les enquêtes sont en cours pour savoir qui a mis le feu sur ce seul camion d’assainissement de la commune urbaine de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10.