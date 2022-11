Kindia: mobilisation autour de la source d’eau de Wondy,  menacée de disparition 

En place et lieu des forages ou puits améliorés, la source d’eau se trouvant au quartier Wondy, dans la commune urbaine de Kindia tend à sa fin. Jonchée d’encombrants physiques de tout genre, cette source d’eau potable ne joue plus son rôle d’antan. Elle tend vers sa disparition.

L’inquiétude se lisait hier dimanche matin, 27 novembre sur le visage de plusieurs citoyens du quartier Wondy et ses environnants. Si certains ne croient plus au fonctionnement de cette source à cause de son état de vétusté très avancé, d’autres par contre s’investissent pour donner au moins un éclat à cette source communément appelée Foudiyamomoya. Le seul hic, est qu’elle est complètement détruite, les piliers n’y existent plus, ce qui en reste est fissuré. Le bassin dans lequel se trouve cette source proprement dite est enfoui dans le sable. Malgré tout, les jeunes de ce quartier comptent redorer le blason. « Nous n’avons pas où avoir de l’eau surtout en période difficile. C’est vrai, cela va nous prendre des semaines de travail mais il le faut pour nos familles. « , a dit un jeune se trouvant dans la boue.

Au-delà du sable qui bouche la source, des eaux boueuses avec une odeur nauséabonde s’y sont installées, la source est complètement remplie par un tas de sable associé aux cailloux. Nettoyer cette source d’approvisionnement en eau potable est devenu un travail annuel pour les habitants du quartier Wondy et ailleurs. « C’est l’eau du bas-fond et celle du quartier qui stagnent dans cette source. Les piliers ne tiennent plus et il n’y a aucun moyen pour éviter ce désastre. Chaque année, c’est comme ça et cela a perduré. », se plaint Amara Ata qui gère cette source depuis belle lurette.

Les habitants de cette localité disent avoir tiré la sonnette d’alarme sans aucun retour de la part des personnes de bonne volonté. Mariama Sylla, ménagère, sollicite à nouveau de l’aide. « A l’heure là, nous n’aurons pas assez de problèmes mais quand le mois de mars arrive, nous aurons des difficultés à avoir de l’eau. Nous les femmes nous pouvons faire des jours sans avoir de l’eau et ça trouvera que le forage qui est là est bondé de personnes. C’est pourquoi nous demandons de l’aide aux bonnes volontés de faire face à cette source. », dit-elle.

Reste à savoir si cette source qui a fait plus de 50 ans pourra bénéficier de l’aide des personnes de bonne volonté.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 08 10