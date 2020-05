‘’Kindia n’a pas encore enregistré son premier cas de Covid-19″, précise le DPS

Le Directeur préfectoral de la santé-DPS de Kindia a apporté des précisions sur le dernier cas du nouveau Coronavirus admis au centre de recherches en épidémiologie microbiologie et des soins médicaux de Pastoria dans la préfecture de Kindia. Pour Mory Tobga, le cas enregistré au CREMS n’est pas authentique de Kindia. Il a été dépisté à Conakry et a reçu ses résultats dans la préfecture de Kindia.

C’est suite à un mauvais traitement de l’information par certains journalistes locaux, rapportée par leurs sites que le Directeur préfectoral de la santé de Kindia s’est adressé à nouveau à la presse ce vendredi 8 mai 2020 pour apporter des précisions. Pour Docteur Mory Tobga, la ville de Kania n’a pas encore notifié son premier cas de Covid-19.

« C’est suite aux allégations d’hier que j’ai tenu à m’exprimer ce matin sur le nouveau cas du Covid-19 admis au CREMS de Kindia. Hier j’ai été clair en disant que c’est un cas non autochtone mais j’ai vu des informations qui disent que ce cas est de Kindia. Ce que les gens doivent comprendre, ce monsieur a été dépisté à Conakry. Il a été enregistré dans la base de données de Conakry. Je dirais donc, c’est homme a construit à Kindia, il vit à Kindia et il réside là-bas. C’est à la recherche des soins, qu’il s’est rendu ici mais il n’a même pas passé la nuit à Kindia. Il s’est rendu à Dabola pour se soumettre à un traitement traditionnel et après un séjour, il est revenu et c’est là qu’il a reçu son résultat. Donc du fait qu’il est admis à Kindia, ne veut pas dire qu’il est de Kindia. CREMS est un centre national, nous avons reçu plusieurs cas venus de Conakry, plus de 13 personnes. Donc il faut maintenant préciser que ce monsieur n’est pas de Kindia », a-t-il explicité.

Aboubacar Dramé, correspondant régional Kindia

