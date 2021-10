Kindia : naissance d’un triplé dont deux siamois

Une femme du nom de Mabinty Sylla a mis au monde trois (3) enfants à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. Ces trois enfants se portent bien seulement deux bébés (filles) sont siamoises. Cet accouchement a été possible après une intervention chirurgicale.

C’est ce lundi 25 octobre 2021 que cette mère mariée il y a de cela un an a accouché ces trois bébés dont deux siamois. Les médecins ont procédé à une extraction césarienne pour ne pas perdre les enfants.

« C’est une femme en grossesse qu’on a reçu dans notre service pour une douleur à type de contraction utérus sur une grossesse non alterne qu’on a évalué avec une souffrance. Et l’échographie nous a prouvé que c’est des triplés. Lorsque nous avons compris que les nouveaux nés n’étaient pas à terme, nous avons décidés de faire une extraction césarienne pour ne pas les perdre. Sinon c’était une grossesse de trente deux semaines c’est-à-dire de huit (8) mois et on savait qu’on allait extraire des bébés prématurés. Nous savions aussi que nous avions une unité de prise en charge qui peut s’occuper de ces enfants après l’extraction », nous a confié un médecin qui a préféré garder l’anonymat.

Ces enfants ont été mis sous l’oxygène après les soins hygiéniques avant d’être évacués sur Conakry pour la suite de leur prise en charge.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

