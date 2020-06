Kindia : “nous avons pris des dispositions pour la réouverture des classes” (DPE)

A quelques jours de la réouverture des écoles uniquement pour les élèves des classes d’examen en République de Guinée, le Directeur préfectoral de l’éducation de Kindia s’est exprimé ce mercredi 24 juin 2020 sur les différentes dispositions prises pour une reprise effective des cours.

C’est pour une réouverture des classes le lundi prochain en cette période de Covid-19 que le Directeur préfectoral a été contacté ce mercredi. Pour Ousmane Aïssata 1 Camara, des réunions préparatoires ont été tenues pour assainir les concessions scolaires.

« En ce qui concerne la réouverture des classes, nous avons pris des dispositions à tous les niveaux, à savoir la convocation d’une réunion et là nous avons décidé que les concessions scolaires soient assainies, les emplois du temps et les groupes pédagogiques ont été réaménagés. Actuellement, je suis sur le terrain pour superviser toutes ces activités. Et je crois que d’ici lundi nous serons prêts », rassure-t-il.

Cette réouverture des classes intervient au moment où la pandémie de Coronavirus prend de l’ampleur à Kindia.

« Nous sommes dans la pandémie, c’est pourquoi nous devons prendre certaines mesures. L’envoi des kits sanitaires est prévu et nous allons les installer et veiller au respect strict des mesures sanitaires », dira succinctement le DPE.

Poursuivant son intervention, le Directeur Préfectoral de l’Education de Kindia a lancé un appel aux parents d’élèves.

« Nous lançons un appel solennel aux parents d’élèves de libérer les élèves au jour j. Pour ce depart, ce ne sont pas tous les élèves qui viennent à l’école. Ceux qui sont concernés sont les élèves du CM2, du Brevet et du Bac. Nous demandons aux parents d’élèves d’avoir confiance en nous », lance Ousmane Aïssata 1 Camara.

Aboubacar Dramé, correspondant régional de Kindia

