Kindia : ouverture de l’atelier de formation des policiers formateurs référents

Un atelier de formation des policiers formateurs référents a débuté ce lundi, 17 juin dans la commune urbaine de Kindia. Cette formation axée sur plusieurs thématiques, s’inscrit dans le cadre de la pérennisation et de l’extension de la doctrine de la police de proximité en république de Guinée.

La cérémonie a débuté à 9 heures dans la salle de conférence de l’hôtel Cissé. Elle a connu la présence des autorités policières dont entre autres le directeur central de la sécurité publique et le coordinateur national de la police de proximité. Elle a été présidée par la directrice pays de Coginta Madame Marguerite Tewa Camara en présence des représentants des partenaires de mise en œuvre Partenaires Global et le CECIDE

Au total, 23 policiers formateurs référents seront formés pour favoriser l’introduction, l’appropriation et la pérennité de la police de proximité dans les communes de la Guinée qui n’ont pas encore été touchées par cette nouvelle doctrine amorcée depuis 2010.

Philippe Muratet, conseiller technique police pour Coginta explique le fonctionnement de l’atelier ainsi que les types de formation qui seront dispensés.

« Dans ces formations, nous avons commencé par former les formateurs guinéens et ce sont eux qui vont faire la formation des policiers présents à cet atelier. Il y aura en premier lieu trois ateliers notamment : une formation commune où nous allons parler de la déontologie, de la doctrine de la police de proximité, et en services de police judiciaire où nous allons étudier la procédure pénale et les pratiques du terrain ; un deuxième atelier qui sera la gouvernance locale et sécurité et un troisième atelier sur le Service Général (SG) le Service de Sécurité de Quartier (SSQ) etc. qui s’occupe d’une part de l’accueil au commissariat et ensuite qui effectue les patrouilles pédestres dans les quartiers et il y a également la Brigade d’information de Voie Publique (BIVP), toutes ces thématiques seront abordées. Ces formateurs sont répartis suivant leurs domaines, c’est juste un perfectionnement car ils ont tous des compétences », ajoute -t-il.

De son côté, le directeur central de la sécurité publique, général Amadou Camara qui a procédé à l’ouverture de cet atelier a parlé des acquis de cette nouvelle doctrine depuis son lancement en juin 2013.

« D’abord la police de proximité n’est pas une autre police qu’on est en train de créer comme le pensent certains citoyens, c’est le changement de la méthode de travail de la police. Cette police de proximité permet de rapprocher les services de sécurité aux citoyens, une chose qui n’existait pas jadis. Aujourd’hui il y a un service d’accueil dans les commissariats où les citoyens sont accueillis comme dans les centres hospitaliers. Ensuite le policier part du commissariat pour aller rencontrer le citoyen dans son quartier pour une question de sécurité. Un autre avantage, dans le cadre de la gouvernance locale de la sécurité, les comités locaux de prévention de la délinquance sont déjà lancés et permettent aujourd’hui aux autorités locales de participer à leur propre sécurité d’une part et aux services de sécurité de s’enquérir des réalités pour des dispositions sécuritaires d’autres part », dit-il.

A noter que cet atelier qui prendra fin le 28 juin prochain est une initiative du Ministère de la Sécurité et de la protection civile à travers Partenaires Global, l’association Coginta et le CECIDE sur financement du Département d’État américain.

Aboubacar Dramé ; correspondant régional à Kindia

623 08 09 10.