Kindia : ouverture des travaux du conseil des ligues régionales de football de Guinée

C’est parti pour les travaux du conseil des ligues régionales de football de Guinée à Kindia, ville des agrumes. Au cours de cette rencontre, il sera question de la mise en place d’un bureau exécutif qui veillera au respect du principe de loyauté, d’intégrité et de sportivité au sein des ligues. Et en même temps définir et adopter toutes les dispositions qui rentre dans le cadre du bon rayonnement du football dans les différentes régions.

Présidant cette cérémonie d’ouverture, le président de la ligue régionale de Kindia, Moussa Orlando Camara de préciser : “À l’occasion des travaux du conseil des ligues régionales de football de Guinée, je remercie tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont eu confiance en nous, en désignant notre région pour abriter ces travaux, nous vous rassurons de leurs pleins succès. Nous devons pouvoir redynamiser le football à la base. Pour y parvenir, il faut d’abord nous élever en permanence, surtout dans le toilettage de tous les textes qui nous régissent. Au nom de la jeunesse footballistique de Kindia, je vous souhaite la bienvenue à Kania et merci à la fédération guinéenne de football à sa tête monsieur Antonio Souaré, un homme d’action et de vision dans le développement du football en Guinée”.

Il est à préciser que ces travaux du conseil des ligues régionales de football de Guinée ont connu la participation de tous les responsables des différentes ligues de régions à Kindia.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah