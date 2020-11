Kindia : pas de manifestation, les activités vont bon train, ce mardi

La manifestation annoncée la semaine dernière par l’opposition menée par Elhadj Cellou Dalein Diallo contre la victoire du président Alpha Condé n’a pas été suivie dans la commune urbaine de Kindia. Dans le centre urbain, les activités vont bon train. Les boutiques et magasins sont grandement ouverts et les citoyens vaquent à leurs affaires.

C’est une vie normale qui se dessine après le scrutin présidentiel du 18 octobre dernier dans la ville des agrumes. Malgré l’appel à manifester du principal parti de l’opposition et de l’ANAD, les citoyens sont massivement sortis ce mardi pour continuer paisiblement leurs activités. Comme d’habitude, les femmes étalagistes crient dans les marchés de Yênguêma et Wambélé. Cette fois, même les boutiques et magasins sont ouverts et la circulation reste dense si ce ne sont que quelques embouteillages momentanés enregistrés sur l’axe libraport.

Appelé pour en savoir plus sur la position du principal parti de l’opposition, le directeur de campagne de l’UFDG à Kindia n’a pas répondu à nos sollicitations ce matin.

A noter que la ville de Kindia est l’une des rares préfectures du pays n’avoir enregistré aucun dégât après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10