Kindia : Peu d’élèves dans les salles, la date de l’ouverture pointée du doigt.

Comme annoncé par les nouvelles autorités du pays, l’ouverture des classes au compte de l’année scolaire 2021 – 2022 a démarré sur toute l’étendue du territoire national, ce jeudi 21 octobre 2021. A Kindia, dans plusieurs établissements scolaires du primaire et du secondaire, les élèves ont brillé par leur absence.

Selon les encadreurs, cette absence notoire des élèves s’explique par le choix de la date de l’ouverture qui coïncide en milieu de semaine.

A l’école primaire de Condetta 1, seulement 50 élèves étaient présents sur un effectif total de 1235 élèves. Un manque d’affluence que le directeur de cette école explique par le jour choisi pour la rentrée des classes : « Le constat chez nous , c’est que au niveau des élèves, il n’y a pas d’affluence. Tous les enseignants sont là mais les élèves non. Et cela est dû à la date de l’ouverture. Chez nous, nous le savons tous, si l’ouverture tombe au beau milieu de la semaine, les enfants préfèrent dire, c’est le lundi que vais-je commencer. En plus, l’ouverture est venue à un moment où les gens ne sont pas payés. Ils ont du mal à payer les fournitures scolaires pour leurs enfants. Tout cela joue aujourd’hui sur l’affluence. Nous demandons aux parents d’élèves de dire aux enfants de venir à l’école », a justifié Ibrahima Kab, le directeur de l’école primaire Condetta 1.

Au collège Kindia 4, c’est le même constat. Seulement quelques élèves se trouvent en classe et suivent le cours.

Demba Sylla, le directeur du Groupe Scolaire AKAF



Au groupe scolaire privée AKAF, les élèves qui sont venus n’ont pas pu suivre les cours : « Ce matin, il y a eu la présence massive des maîtres mais de quelques élèves. Seulement 7 sont venus au niveau du primaire. Ceux qui sont là par manque du quorum » a indiqué Demba Sylla, directeur du groupe scolaire AKAF

Mamadou Bhoye Baldé, élève en classe de 9ème année du groupe scolaire AKAF invite ses camarades à reprendre les cours.



Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

