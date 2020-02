Kindia : plus de 100 étudiants du CFP reçoivent leurs diplômes

La cérémonie de remise des diplômes de la 42è promotion du Centre de Formation Professionnelle (CFP) a eu lieu ce jeudi, 27 février 2020, dans la commune urbaine de Kindia. Ils sont au total 151 étudiants toutes options confondues qui ont reçu leurs diplômes devant les autorités locales de Kindia.

C’est une promotion qui porte le nom d’Elhadj Amara Touré, ancien chef de travaux dudit centre. Ces récipiendaires sont composés de plombiers sanitaires, d’électriciens de bâtiments, mécaniciens auto, chaudronniers, menuisiers ébénistes et des maçons. Le Directeur des études du centre formation professionnelle, Ternelle, Moïse Mara se dit très satisfait du résultat des étudiants sortants.

“Mesdames et Monsieurs, chers invités, c’est un honneur et un agréable plaisir de vous accueillir dans notre centre pour célébrer la remise des diplômes de fin de formation de nos apprenants de la 42ème promotion. Nous sommes satisfaits et flatter des résultats obtenus à l’examen de sortie sanctionnant la fin de formation au titre de la session 2019, soit 151 diplômés dont 7 filles toutes les options confondues. Nous adressons nos vives félicitations aux récipiendaires et leur souhaite bonne chance à décrocher le plus vite possible le premier emploi. Surtout de se constituer en coopérative pour leur autonomie’’, dit-il.

Pour sa part, Elhadj Amara Touré qui porte le nom de cette 42ème promotion s’est dit très émus de cette confiance et s’engage à accompagner ces étudiants récipiendaires dans le futur.

‘’J’ai été gratifié toutes les fleurs qui m’ont été lancées. J’ai compris aujourd’hui que j’avais accompli ma mission au sein de ce centre. Une fois encore, je suis très comblé et les 6 options qui composent cette promotion, je ferais mon mieux pour les accompagner dans le futur’’, ajoute-t-il.

De l’autre côté, certains récipiendaires ont été récompensés par les autorités présente à la ladite cérémonie. C’est le cas d’Ibrahima Sory Bangoura qui a décroché son premier emploi grâce à un candidat pour la députation.

“Je suis très fier aujourd’hui de recevoir mon diplôme. J’aime la maçonnerie et à présent, je suis capable de faire une implantation, une pose brique ou en un mot faire une maison toute entière. Don, je suis très fier surtout de l’emploi obtenu dans la salle et je remercie mes parents mais aussi mes professeurs qui ont accepté de me fabriquer’’, dit-il.

