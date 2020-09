Kindia : plus de 20 activistes de la société civile outillés sur le contrôle citoyen de l’action publique…

Plus de 20 acteurs de la société civile venus des préfectures de la Basse Guinée, sont en séjour dans la commune urbaine de Kindia. C’est dans le cadre d’une formation sur le renforcement des capacités des acteurs locaux sur le contrôle citoyen de l’action publique, et les outils de collecte. L’initiative est d’un collectif d’ONGs s’inscrivant dans le sens du projet regard citoyen sur la gouvernance de la politique de riposte contre la Covid-19 et les initiatives gouvernementales.

C’est dans un réceptif hôtelier de la place que ces activistes de la société civile se sont retrouvés pour renforcer leurs capacités sur le contrôle citoyen de l’action publique et les outils de collecte du terrain. Aboubacar Sylla, chef du projet regard citoyen sur la gouvernance de la riposte Covid et les initiatives gouvernementales parle de l’objectif de cette rencontre.

« Nous sommes à Kindia pour regrouper les acteurs de la société civile de la Basse Guinée pour partager avec eux l’esprit du projet, ensuite partager avec eux les outils de collecte qui on été confectionnés par les consultants, pour leur permettre d’aller sur le terrain et de recueillir les informations. Sur le terrain nous allons effectuer 300 entretiens individuels, 120 focus groupes dans la région de la Basse Guinée par rapport à la gouvernance Covid-19 et les initiatives gouvernementales », explique-t-il

Après cette formation, ces 30 participants mènerons des activités afin de faire un plaidoyer pour améliorer la mise en œuvre du plan de riposte mais aussi les interventions de L’ANAFIC sur le terrain, à en croire Alhassane Sylla.

« En tant que participant, après ici, nous avons des activités à mener notamment pour ce qui est d’abord de la collecte d’un certain nombre d’informations à travers les enquêtes individuelles mais aussi à travers les focus groupes pour pouvoir comprendre, discerner tout ce qui s’est passé dans le cadre de la gouvernance sur la covid- 19 mais aussi les réalisations des infrastructures et autres activités à travers l’ANAFIC. Avec les modules qu’ils sont en train de mettre à notre connaissance, cela facilitera nos activités », conclut-il.

D’après nos sources, cette formation des acteurs de la société civile prendra fin ce dimanche 27 septembre 2020.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

