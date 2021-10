Kindia : les autorités ont incinéré près de 3 tonnes de chanvre indien

Près de trois (3) tonnes de chanvre indien saisies au mois de juin dernier ont été incinérées ce mardi 12 octobre 2021 dans la forêt classée de Konbitidé, située à 5 kilomètres de la commune urbaine de Kindia. Cette opération d’incinération qui s’est déroulée en présence de plusieurs autorités de Kindia a été ordonnée par le tribunal de première instance de Kindia.

Comme d’habitude, c’est dans la forêt classée de Konbitidé que les autorités compétentes ont procédé à l’incinération de cette quantité importante de chanvre indien. Le commandant de la première région militaire de Kindia, le Colonel Youssouf kaba a réitéré leur engagement pour mettre fin à cette pratique.

‘’Cette quatité a été saisie grâce à la synergie d’action des hommes en uniforme. C’est la quatrième fois que nous assistons à une telle opération de grande envergure. Cela prouve à suffisance que nos hommes font bien leur travail, nous allons continuer à traquer les bandits de grand chemin. c’est d’ailleurs notre mission de defense l’intégrité du territoire national. Nous avons opté pour ça et partout où ils seront, nous allons les poursuivre et les traduire en justice’’, martel-t-il

Pour sa part, le procureur près le tribunal de première instance de Kindia a loué les efforts consentis par les hommes en uniforme. ‘’Il s’agit de 2 tonnes 700 kilogrammes, nous avons pris ce que vous voyez là entre forecariah-Coyah et Kindia depuis le mois de juin passé. Ce que j’ai envie de dire, c’est qu’en étroite collaboration avec la justice, la lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses forms peut être possible. Cette lutte est devenue un comportement des forces de défense et de sécurité qui ont juré en plus du serment qu’ils ont prêté de défendre l’intégrité territoriale. C’est le lieu et le moment de féliciter les hommes en tenue pour leur farouche détermination à traquer les trafiquants’’, a dit Amadou Diallo

A rappeler que le convoyeur de ces 2 tonnes 700 kilogrammes à été jugé et condamné à un 1 ans de prison par le tribunal de première instance.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

