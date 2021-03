Kindia : plusieurs infrastructures inaugurées par le ministre Bouréma Condé

Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation Général Bouréma Condé a procédé ce jeudi, 25 mars 2021 à l’inauguration de plusieurs infrastructures, dans la commune urbaine de Kindia. Elles sont au total plus de 5 infrastructures construites dans le cadre de la fête tournante de l’indépendance nationale qui ont mises à la disposition des populations de Kania (Kindia).

A cet effet, une cérémonie organisée sous le respect des mesures sanitaires s’est tenue dans la ville des agrumes. Après les discours des autorités à la résidence (rénovée) du préfet de Kindia, le ministre a inauguré toutes les infrastructures avant de s’adresser aux bénéficiaires en ces termes : ‘’Après les étapes de Dubréka, de Coyah, de Forécariah et de Télimélé, nous voici aujourd’hui à Kindia où sur la même initiative du président de la République. Nous venons d’inaugurer une bonne douzaine d’infrastructures de haute qualité. Il faut se dire que Monsieur le président de la République, en le faisant a voulu démontrer si besoin était encore que la restauration de l’autorité de l’Etat est une des données premières de la bonne marche de l’administration de façon générale et la fourniture de services publics aux citoyens guinéens. C’est dans ce cadre et pratiquement dans les mêmes conditions que celles que avions vécu depuis 4 jours, Kindia est aujourd’hui, une ville en fête. Quand vous mettez à la disposition de nos braves mamans, un marché digne d’intérêt, quand vous mettez à la disposition de notre jeunesse, une maison des jeunes également de haute facture, quand vous mettez les services de défense et de sécurité dans les conditions de bloc administratif et de logements de fonction adequate, nous pensons que c’est normal. Quand au niveau de l’administration centrale, gouverneurs et préfets ils ont des blocs administratifs et des residences. C’est un pas important qui est franchi dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat. Nous sommes donc très heureux de procéder à la remise de ces infrastructures réalisées par SONAPI et L’ANAFIC’’, dit-il.

Poursuivant son intervention, l’émissaire du président Alpha Condé a appelé les bénéficiaires à l’entretien quotidien de ces différentes infrastructures.

‘’Nous avons tenu à préciser aux heureux bénéficiaires que le tout n’est pas d’avoir une infrastructure de qualité à sa disposition, ces infrastructures ont besoin d’entretien, de propreté et de suivi pour leurs meilleures rentabilités. Car, les conditions de travail influencent et en beaucoup la rentabilité du travailleur et je pense aujourd’hui Kindia partage largement ce point de vue et nous en avons profité pour demander à Madame la gouverneure, à M le préfet, aux différents chefs de services bénéficiaires de ces infrastructures à ce que chacun traduise la réception de ces infrastructures comme une

nouvelle invitation du président de la République à mieux faire au poste où il se trouve”, a livré le ministre Bouréma Condé.

Pour sa part, le gouverneur de la région administrative de Kindia a remercié le president Alpha Condé pour cette initiative présidentielle et s’est s’engagée aux noms des services bénéficiaires à préserver cet acquis.

‘’Aujourd’hui, je suis animée d’un sentiment de satisfaction, toutes les infrastructures qui sont inaugurées, c’est sûr que les conditions favorables sont créés pour notre travail. Nous remercions très sincèrement le président de la République qui a compris très tôt que changé la physionomie de nos préfectures était une nécessité. Nous espérons que ce changement va continuer pour le développement de nos préfectures dans la paix et dans la concorde. En plus, nous avons pris l’engagement d’entretenir ces infrastructures et nous le ferons’’, dira entre autres Hadja Sarangbè Camara.

A noter que la réalisation de ces infrastructures s’inscrit dans le cadre de la fête tournante de l’indépendance de la Guinée. Une initiative du président Alpha Condé qui consiste à doter les villes du pays d’infrastructures.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

