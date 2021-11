Kindia: plusieurs personnes qui promettaient des emplois aux jeunes, arrêtées pour escroquerie

Plusieurs personnes accusées d’escroquerie ont été arrêtées le dimanche, 14 novembre 2021 par l’escadron mobile numéro 7 de Kindia.

Les personnes qui seraient d’origines sénégalaise, malienne, Sierra léonaise et guinéennes ont été mis sous mandat de dépôt ce mardi 16 novembre 2021 au tribunal de première instance de Kindia.

Les neuf personnes accusées d’escroquerie ont été présentées le mardi 16, novembre, au tribunal de première instance de Kindia. Elles sont suspectées d’employer de manœuvres frauduleuses pour faire naître chez leurs victimes, l’espoir d’un faux emploi.

« D’abord, je confirme l’information. Ensuite je rappelle qu’ils sont interpelés pour des faits d’escroquerie. En effet, ce sont des individus qui emploient des manœuvres frauduleuses, des manœuvres d’artifices. Ils font naître chez leurs victimes, l’espoir d’une fausse entreprise. Ils vous promettent un emploi mais en contrepartie, ils vous arnaque, ils demandent de l’argent. Et, ils vous invite à faire venir d’autres personnes et jusqu’à l’heure où je vous parle, ils n’ont produit aucun document ou agrément délivré par les autorités attestant l’existence de leur entreprise », a expliqué Amadou Diallo, le procureur près le TPI de Kindia.

Pour l’heure, une instruction préparatoire est ouverte au cabinet d’instruction pour réunir les éléments à charge ou en décharge contre ou en faveur des accusés pour l’orientation du dossier à l’audience.



Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10