Kindia- Reconduit à la tête du CNOSCG, Dansa règle ses comptes avec ses adversaires : ''que de petits bandits"

Le Conseil National des Organisations de la Société civile guinéenne (CNOSCG) a tenu samedi, 11 janvier un congrès dans la commune urbaine de Kindia, à 135 km de la capitale Conakry. Au cours de cette rencontre, la nouvelle équipe du CNOSCG a prêté serment pour cinq ans devant plusieurs membres de la société civile guinéenne.

C’est devant plusieurs membres du CNOSCG dont les conseils régionaux et préfectoraux des organisations de la société civile du pays que s’est déroulée la prestation de serment des membres de ce nouveau bureau. Le président réélu, Dansa Kourouma, s’est dit très content de la confiance portée sur sa personne et s’est engagé à relever le défi.

“C’est un sentiment de joie mais aussi de défis à relever. Je suis partagé entre l’immensité de la confiance et l’immensité des défis mais, qu’à cela ne tienne, je rends grâce à Dieu qui a permis la tenue de ce congrès. D’abord le grand défi, nous avons un plan stratégique quinquennal dont le plus essentiel est le repositionnement du CNOSCG mais également le renforcement des capacités de ses membres et de ses organisations membres pour qu’on soit capable de répondre aux attentes de la population. C’est comment faire pour que la société civile se ressente autour de sa vraie mission, de veille, d’alerte, d’interprétation des propositions. Donc, je prie Allah qu’il fasse que je sois à la mesure des tâches qui me seront confiées”, déclare-t-il.

Cette élection du nouveau président qui n’a pas fait que des heureux, le président réélu à eu une posture plus responsable.

“Le CNOSCG n’a pas de dissidents, nous avons juste de petits bandits qui n’ont aucune crédibilité ni légitimité dans la société civile qui sont responsables de partis politiques et qui veulent s’attaquer à notre démocratie interne. Alors que le CNOSCG n’a jamais connu de dissidence et il n’en aura pas parce-que cette assemblée, elle ne s’est jamais ténue dans l’histoire du conseil. Donc une fois encore, on ne cherche pas être aimés par tout le monde. Quand vous êtes devant les gens, il faut vous attendre à des acclamations, à la diffamation, à être poignardé même à être contrarié. Nous sommes solidement debout tant que l’ensemble de ces acteurs nous font confiance, nous allons aller tout droit vers nos objectifs et de manière irréversible et inéluctable. Donc une fois encore je remercie les membres du CNOSCG, des conseils régionaux des organisations de la société civile guinéenne”, a ajouté Dansa Kourouma.

Cette cérémonie a connue la présence des autorités locales qui ont livré des messages rassembleurs au CNOSCG en ces périodes électorales. Le bureau autrefois composé de 17 membres a connu également un élargissement et passe à 27 membres.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

