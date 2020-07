Kindia/Rénovation à 450 millions fg de la maison des beaux-parents de Dalein : l’imam Elhadj Mamoudou s’engage !

Le lancement des travaux de reconstruction de la maison du feu Dr Alpha Oumar Diallo sise au quartier Féréfou dans la commune urbaine de Kindia a eu lieu ce samedi 11 juillet 2020. La cérémonie de rénovation a été présidée par le grand imam de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara.

La maison a été vandalisée le 4 février 2018 par des loubards à l’occasion des violences survenues lors des élections communales. Les travaux de reconstruction du bâtiment du feu Dr Alpha Oumar Diallo (père de la femme du leader de l’UFDG, Elhadj Cellou Dalein Diallo) ont été lancés en présence de plusieurs personnalités. Pour le grand imam de Kindia, c’est un ouf de soulagement.

“C’est lui qui a construit, Dr Alpha Oumar Diallo a eu ce terrain par l’entremise de mon père, quand il a fini de construire, il a confié sa famille à mes parents. Si Dieu fait que ce bâtiment arrive à être vandalisé sous l’oeuvre du Satan et qu’on parle de sa reconstruction, je viendrais. Construire une maison c’est difficile et voir cela gâtée un jour ça fait mal. Donc je suis là parce-que les populations de Kindia me portent leur confiance. Ensuite, je suis un fils digne de Kindia et enfin c’est normal de venir implorer Dieu pour ne pas que ces genres de choses se répètent ici et à Kindia en général”, dit Elhadj Mamoudou Camara.

Présent à la cérémonie, Abdourahmane Diallo, un des membres de l’UFDG a dit sa surprise de voir le grand imam s’investir dans la rénovation de la maison familiale de l’épouse Dalein. Il salue l’initiative en ces termes : “quand j’entends que cette maison fait objet de rénovation de la part du patriarche d’Elhadj Mamoudou Camara ça me surprend. Cette maison fait l’objet de sujet politique et beaucoup de rumeurs parlaient de son implication pour ce qui est arrivé à cette maison. Si aujourd’hui lui même il lave cela, franchement je le félicite. Pour moi, il vient de lancer une journée de réconciliation à Kindia”.

Plusieurs activités sont à réaliser pour la rénovation de ce bâtiment, indique Ousmane Camara.

“En tant que technicien, on a bénéficié la confiance d’Elhadj Mamoudou comme maître d’ouvrage qui nous a contactés. Il y a beaucoup d’ouvrages à retoucher, la vitrerie, les installations électriques, les tuyauteries sans oublier l’électricité et l’architecture. Le coût de la réalisation peut être estimé à 450 millions de francs guinéens pour une durée d’exécution d’un mois et deux semaines”, dit-il

Pour le moment aucune précision de la part de l’imam de Kindia concernant le financement de ce projet de reconstruction de cette maison du feu Dr Alpha Oumar Diallo.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10