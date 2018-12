Kindia: le restaurant Sambégou de la contournante part en fumée

Le restaurant Sambégou situé tout proche de la station total dans la sous-préfecture de Damakania a pris feu ce mercredi 26 décembre 2018 aux environs de 16 heures. D’après nos informations il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais d’énormes dégâts importants.

Se trouvant au bord de la nationale numéro 1, le restaurant Sambégou est composé de deux cases en pailles. Mohamed Diallo le gérant principal dudit restaurant explique l’origine de ce drame. 《 Ce matin, je me suis préparé pour aller travailler avec mon professeur. On travaillait lorsque j’ai reçu un appel aux environs de 15 heures me disant que le restaurant a pris feu. Selon l’explication, il y’a un dépotoir d’ordures derrière, c’est là qu’ un inconnu a mis le feu et les brins d’étincelles Sont tombés sur les cases en pailles d’où l’origine de cette consummation. 》 Explique t-il

Malgré l’intervention des citoyens et les services de secours, les dégâts n’ont pas été limités. Mohammed Diallo revient sur les dégâts enregistrés.

《 Franchement nous ne savons quoi faire, tout est parti en feu. Moi j’avais mes papiers pour le master, tout a été réduit en cendre. Les bouteilles Olix peuvent partir jusqu’à 100 millions, 14 frigos et leurs contenus sans compter les téléviseurs et le véhicule du propriétaire. Franchement, Je ne peux pas estimer seulement Dieu merci nous n’avons enregistré aucune perte en vie humaine. Les sapeurs pompiers sont venus tardivement, ils ont été appelés et 30 minutes après ils sont venus mais qu’ a même ils ont fait leurs mieux.》 Souligne t-il

A en croire le commandant Jean Traoré, chef service incendie secours Kindia. C’est suite à un manque de numéro vert que le service n’a pas pu limiter les dégâts et surtout l’existence des gaz dans le restaurant qui aurait élargie l’incendie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 08 09 10.