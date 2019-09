Kindia : rixe au tournoi inter-quartiers doté du trophée président Alpha Condé, Diafodé Chérif dans un état critique

Le dernier carré du tournoi interquartiers connaît des débordements à Kindia. Après la suspension de certaines équipes suite aux débordements enregistrés au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia, la dernière rencontre des demies finales dudit tournoi opposant le quartier Condetta 3 à celui de Manquepas Mosquée s’est terminée par des jets de pierre qui ont gravement atteint un supporter du quartier Condetta 3. Blessé au nez, la victime Diafodé Chérif est aujourdhui dans une situation critique.

Ce tournoi doté du trophée président Alpha Condé connaît aujourd’hui des altercations à chaque rencontre. Son objectif principal, celui de créer l’ambiance entre les fils de Kindia et de permettre aux talents d’être décelés par des grands clubs n’est plus d’actualité.

Après une première période marquée de tensions entre les spectateurs des deux demies finalistes, la seconde s’est soldée par des jets de pierre où plusieurs observateurs du cuir rond ont été blessés. Le plus grave depuis l’entame de cette compétition, la plus prestigieuse de la ville des agrumes et des légumes, est le cas d’un jeune de Condetta 3 du nom de Diafodé Cherif. « Les gens disent que j’ai été blessé par les forces de l’ordre. Je ne suis pas Alhassane Soumah, peut-être c’est ce dernier que les forces de l’ordre ont blessé, moi je suis Diafodé Chérif et j’ai reçu un coup de point sur le visage d’un jeune connu par tout Kindia du nom de Capry ou Paul Pogba pour certains qui s’est servi de sa gourmette et a cassé mon nez. Donc que les gens arrêtent de me confondre à cet Alhassane Soumah », a écrit Diafodé Cherif qui, après avoir subi une opération chirurgicale au niveau de son nez, est incapable de s’exprimer.

Après cet incident majeur lors duquel moult injures ont été proférées à l’endroit du corps arbitral, la commission d’organisation, aujourd’hui pointée du doigt, tarde à agir pour sanctionner les véritables perturbateurs de ce grand tournoi qui rassemble tout Kindia chaque soir au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia.

Aux dernières nouvelles, une plainte a été déposée contre le nommé Capry, côté Manquepas Mosquée qui, d’après les informations, est toujours en cavale. A présent, rien n’est clair autour de la décision concernant ces deux quartiers Condetta 3 et Manquepas Mosquée et la finale doit se jouer bientôt entre l’une de ces équipes et le quartier Koliady 1 qui avait tiré sa victoire sans incident face à la Gare.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 08 09 10